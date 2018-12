Alessandria ha perso il treno, altro che “a Milano in un’ora”

Alessandria – Parola d’ordine: “uscire dall’isolamento ferroviario”. Sì perché Alessandria, di fatto, assieme ad Asti, stiamo parlando di treni, con l’arrivo dell’orario invernale è stata praticamente tagliata fuori dai collegamenti ferroviari verso Bologna e la dorsale adriatica.

Uscire dall’isolamento, dunque, è l’impegno che si sono presi gli amministratori comunali alessandrini e astigiani di cui si tratterà nell’incontro del 27 dicembre nella sala consiliare di Palazzo Rosso. A ritrovarsi intorno a un tavolo saranno sia i consiglieri comunali delle due città che quelli delle due Province. Obiettivo un documento unitario da inviare agli enti ferroviari coinvolti, Trenitalia, ma anche Trenord visto che si affronterà anche il tema dei collegamenti con Milano, alle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, nonché al Ministero dei Trasporti.

La mattina dovrebbe tenersi anche una commissione consiliare Sviluppo del territorio per esaminare la mozione di Giorgio Abonante del Partito Democratico.

Con quella mozione l’esponente del Pd alessandrino spera di coinvolgere Asti e di questo si era già discusso alcuni giorni fa in Consiglio Comunale. In sostanza tutti d’accordo ma, per un problema di natura prettamente politica, bisogna apportare alcune modifiche come dichiarato dalla maggioranza di centrodestra.

Abonante ha, quindi, accettato di ritirare la mozione e portarla appunto in commissione per arrivare a un testo condiviso. L’idea a questo punto, secondo quanto fatto trapelare, è di farla precedere di poche ore al summit fra le quattro amministrazioni locali.

Stando ai programmi di Trenitalia si capisce che Alessandria è diventata una sorta di mero corridoio di scorrimento di treni che non fermano più nella stazione del capoluogo.

E questo spiega l’annunciata soppressione dell’intercity Torino – Lecce che farà la tratta Milano-Lecce, tagliando fuori il Piemonte.

Ma questo è stato solo l’ultimo tassello di una questione ormai divenuta spinosissima: la provincia di Alessandria è reduce da una dieta dimagrante forzata in termini di cancellazione ferroviaria, sia sulle grandi direttrici (Roma), che nelle tratte più brevi verso Milano.