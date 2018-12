Il teppismo giovanile è frutto della libertà incosciente

Alessandria (Andrea Rovere) – È di pochi giorni fa la notizia circa gli atti vandalici e di disturbo della pubblica quiete compiuti da un gruppo di giovani in centro città. I ragazzi, forse in parte minorenni, avrebbero danneggiato le vetrine di alcuni esercizi durante la notte di venerdì scorso, e alcuni testimoni raccontano di vari disordini causati quella stessa sera da giovani presumibilmente alterati dall’utilizzo di alcol o droghe.

Casi come questo, o molto più gravi, sono ormai sempre più frequenti lungo tutta la penisola, tanto che in molti si domandano come sia possibile porre un argine al fenomeno lavorando in senso preventivo e tuttavia anche attraverso provvedimenti che attengono alla sfera del diritto penale. Ci si chiede insomma se la legge faccia abbastanza.

Spulciando in rete su alcuni siti di divulgazione in materia giuridica, è facile rendersi conto che, nel nostro paese, se i minori sotto i quattordici anni non sono imputabili, è invece possibile procedere penalmente contro chi abbia già compiuto questa età a patto però che sussista in capo al giovane imputato la capacità d’intendere e di volere. Capacità che va tuttavia inquadrata in termini diversi rispetto al caso dei soggetti adulti, poiché qui i periti chiamati in causa andranno a verificare se al ragazzo sia possibile attribuire il sufficiente grado di maturità per poterlo ritenere pienamente responsabile dei reati ascrittigli, non “semplicemente” lo stato delle sue condizioni mentali al momento del crimine.

Un ruolo decisivo lo giocano dunque psicologi, assistenti sociali e tutti quei professionisti che attraverso le loro perizie forniranno alla corte elementi sulla base dei quali decidere come e se procedere ad un’imputazione.

Ma è così un po’ ovunque nell’occidente?

Se in effetti il valore delle perizie di ordine psicologico è oggi riconosciuto come fondamentale praticamente ovunque nel corso della prassi giuridica, anche perché l’obiettivo primario deve sempre essere quello di recuperare appieno l’adolescente incorso in una condanna penale, vero è però che a seconda dei differenti sistemi adottati sia possibile giungere più o meno puntualmente all’attribuzione di responsabilità e dunque ad un appropriato modo di procedere. Almeno così sembrerebbe confrontando il Common Law britannico con il Diritto Romano moderno applicato qui da noi.

Partiamo allora da quel “moderno”. È importante perché il Diritto Romano che fa da base al nostro ordinamento, al di là dei normali adattamenti approntati nel corso del tempo, ha conosciuto nei decenni più recenti un mezzo stravolgimento derivante dalla scelta di andarvi ad innestare elementi propri al Common Law. E il risultato non pare così felice, poiché al posto di maggiore efficienza sembra sia siano prodotte complicazioni di vario genere. Una su tutte quella di un alto livello di discrezionalità interpretativa, il quale, tuttavia, mal si accompagna con l’impostazione originaria di un diritto la cui applicazione dovrebbe essere naturale conseguenza di un percorso lineare tracciato dalla sua stessa struttura.

Insomma, come spesso accade qui da noi, di una pietanza digeribile e bilanciata si è fatto un “mappazzone” indigesto, tanto che non è semplice raccapezzarsi fra sentenze che paiono talvolta in netta contraddizione l’una con l’altra, oltre che poco efficaci nella loro applicazione, non tanto per incompetenza dei giudici, quanto semmai a causa di “vizi di sistema”.

Va da sé allora che di fronte alla sostanza spuria di parte del nostro attuale ordinamento, il più “flessibile” Common Law, in grado per sua natura di adattarsi plasticamente ai cambiamenti sociali, sembri oggi risultare un sistema maggiormente funzionale ad un mondo che cambia velocemente e che, specie per quanto riguarda le nuove generazioni, ha conosciuto modificazioni importanti rispetto al passato.

Questo per quanto riguarda l’opportunità di arginare il fenomeno della criminalità giovanile attraverso la legge, le cui procedure possono presumibilmente essere rivedute e corrette mettendo mano ad un modello giurisprudenziale che non si è forse stati capaci di far evolvere nel migliore dei modi.

Ma riguardo invece la prevenzione?

È ovvio che il punto principale sia questo, poiché, se è vero che in uno Stato le cui procedure penali rischiano di comunicare un certo “lassismo delle istituzioni” si favorisca il caos, lo è ancor di più il fatto che in assenza di una politica volta allo sviluppo delle più alte qualità umane e di una coscienza autenticamente comunitaria si vada inevitabilmente a sbattere.

E sbattere, in questo caso, significa ridefinire a grandi linee la società sulla base del vizio invece che della virtù.

Se infatti i giovani sono il nostro futuro, come spesso si dice con troppa leggerezza, bisogna occuparsi di loro affinché interiorizzino valori positivi, invece che quell’ansia di dissoluzione evidente nei comportamenti di molti a prescindere dallo status sociale. Ma come è possibile fare questo in una situazione di surplus di stimoli ed informazioni spesso in netto contrasto fra loro? Attraverso internet e la tv, ma anche in tanti luoghi di aggregazione delle nostre città e per le strade stesse, i ragazzi sono bombardati costantemente da messaggi facenti leva per lo più su pulsioni profonde e potentissime che ne stimolano in qualche modo l’aggressività. I nostri giovani, a cui si pretende di fare la morale chiudendo però gli occhi davanti al tripudio di modelli negativi che piacciono tanto al mercato, scontano le colpe di una politica genuflessa ai dogmi della società di consumo, da un lato, e ai richiami dell’ideologia del politicamente corretto, dall’altro. Quello che ne deriva è uno scenario grottesco in cui determinate logiche non si possono andare a toccare, altrimenti si è illiberali e non favorenti il mercato, mentre, se si parla di regole e di disciplina, subito scatta l’accusa di essere per la limitazione della creatività e della libera espressione dei ragazzi. Insomma, come fai, sbagli. Col risultato che allora non si fa nulla. O meglio, si fa molto, ma in modo quasi del tutto inefficace. E non solo, poiché una simile “schizofrenia” tende addirittura ad aggravare la situazione, in quanto genera spaesamento e impedisce agli adolescenti di crescere con punti fermi che conferiscano loro adeguata struttura. Per poter destrutturare tocca infatti aver prima strutturato qualcosa – di positivo, possibilmente –, ma oggi si favorisce invece una “liquidità” totale, come a suggerire un parallelismo tra i fluidi, che si adattano perfettamente al recipiente, e la presunta capacità delle persone di fare altrettanto con le situazioni della vita abbandonando ogni tipo di struttura. Risultato: incapacità diffusa di conferire un senso all’esistenza, nichilismo, emotività esasperata senza reale riconoscimento delle emozioni, mancata assimilazione di regole e norme comportamentali di base; per non parlare poi di un’aggressività che, non adeguatamente elaborata, finisce in troppi casi per sfociare in atti di violenza o vandalismo, in pratiche di cyberbullismo, e talvolta anche in atti autolesionistici. E a poco vale l’intervento di genitori privi ormai di qualsivoglia autorevolezza, se non addirittura tendenti al più assurdo giustificazionismo, e di insegnanti che dalle loro trincee fanno quello che possono, ingabbiati in un sistema che li ha progressivamente spogliati financo del diritto di esprimere la propria autorità attraverso critiche serie e motivate nei confronti degli alunni, poiché a rischio di buscarle dall’ennesimo padre più immaturo e turbolento del figlio quindicenne.

Quella che ci si presenta è dunque una situazione, non solo seria, ma anche estremamente complessa, poiché concernente più livelli e conseguenza diretta di un atteggiamento della politica ambiguo e di scarsa eticità. E il fatto che istituzioni come la famiglia e la scuola sembrino sempre meno in grado d’influire positivamente sulla condotta dei ragazzi, favorendone un certo equilibrio ed un atteggiamento rispettoso verso gli altri e se stessi, è indice che il problema abbia origini lontane, e che sugli adolescenti di oggi si stiano riversando gli errori di troppi adulti. Forse addirittura di molti sedicenti “esperti”, i quali, nell’ansia di offrire le migliori tutele, hanno posto sotto vetro almeno due generazioni minandone il carattere ed inibendo lo sviluppo di quel senso del limite indispensabile ad una società che non voglia finire nel caos.