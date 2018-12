Bene il Casale alla settima vittoria in otto partite

Stresa (Stresa Sportiva 0 – Casale Fbc 2) – Il Casale batte fuori casa lo Stresa e chiude il girone di andata nel migliore dei modi. Con la vittoria sulla formazione del Lago Maggiore, i Nerostellati hanno ottenuto sette vittorie nelle ultime otto gare e non hanno più perso dalla sfida contro il Lecco della terza giornata.

Decisivi in quest’ultima gara del 2018, diciassettesima di andata del campionato di serie D Girone A, i gol di Bettoni e Sadouk, arrivati entrambi nella ripresa.

La cronaca.

Casale in campo con un 4-2-3-1 con davanti Coccolo, Marinai e Pavesi a supporto di Cappai.

Al 2’, sponda casalese, conclusione di Cappai che non impensierisce Bertoglio.

Al 18’ replica lo Stresa con l’ex Agnesina, tiro fuori.

Al 39’ la migliore occasione del Casale nel primo tempo con la conclusione di Marinai neutralizzata da Bertoglio.

Non succede nient’altro di rilevante e le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa arriva il vantaggio dei monferrini.

Al 10’, su angolo di Vecchierelli, colpo di testa di Bettoni che non lascia scampo a Bertoglio.

Al 22’ Stresa vicino al pareggio con Bratto, conclusione fuori e pericolo scampato per il Casale.

I locali ci provano ancora al 33’ con Scienza, tiro fuori.

Dopo un’altra occasione dei padroni di casa con Armato, 39’, il Casale raddoppia in pieno recupero, al 49’: contropiede con assist di Cappai per l’appena entrato Sadouk che chiude la gara sullo 0-2.

Al triplice fischio del signor Capriuolo di Bari, il Casale può esultare. Sette vittorie nelle ultime otto gare, 32 punti e quarto posto in classifica ormai consolidato ad un solo punto dalla terza in classifica dal Savona che domenica sarà impegnato fuori casa con il Ligorna.

Finisce, dunque, decisamente bene il girone di andata dei monferrini che torneranno in campo il 6 gennaio per la sfida esterna al Sestri Levante, prima giornata del girone di ritorno (all’andata finì 1-0 al “Palli” per i Nerostellati).

Stresa Sportiva (4-2-3-1): Bertoglio; Gilio, Telesca (29’st Tuveri),Vanzan, Bratto (41’st Hado),Agnesina, Battistello (11’st Papini),Frascoia, Armato, Scienza, Gitteh. A disp.: Barantani, Feccia, Rampi, Scibetta, Rossi, Scalabrini. All.: Colombo.

Casale Fbc (4-2-3-1): Fontana; Di Giovanni, Bettoni, Villanova, M’Hamsi; Todisco (46’st Sadouk),Vecchierelli; Coccolo (40’st Simone),Marinai (27’st Cardini),Pavesi; Cappai. A disp.: Ravetto, Oppezzo, Osellame, Sadouk, Petrillo, Giarola, Mazzucco. All.: Buglio.

Gol: 10’st Bettoni (C),49’st Sadouk (C).

Arbitro: Capriuolo di Bari.

Ammoniti: Di Giovanni, Bettoni, Fontana (C).

Recuperi: 2’+5′.

Spettatori: 200 circa.