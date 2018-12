Classifica dell’informazione online in ottobre secondo Audiweb

da Prima Online – Poche variazioni nelle prime posizioni della classifica in ottobre, stilata sulla base delle rilevazioni di Audiweb 2.0. I sei posti iniziali sono occupati dagli stessi media di settembre. Nell’ordine: La Repubblica, il Corriere della Sera, TgCom24, Il Messaggero, Citynews e La Gazzetta dello Sport. La prima novità la troviamo alla settima posizione, conquistata da Fanpage, che supera Il Fatto Quotidiano, ottavo. La Stampa si conferma nona, mentre Sky Sport guadagna due posizioni (grazie all’accordo con Fantagazzetta.com) e sale al decimo posto. La total digital audience complessiva in ottobre si è mantenuta stabile rispetto al mese precedente. Nel giorno medio si sono collegate a internet almeno una volta 33,4 milioni di persone: 28 milioni da smartphone, 11,9 milioni da computer, 5,4 milioni da tablet (la somma supera 33,4 milioni perché ovviamente molte persone si collegano con diversi device). Sui 60 brand presi in considerazione nella nostra tabella 31 hanno aumentato la propria audience in ottobre e 28 l’hanno diminuita (uno in precedenza non era rilevato).