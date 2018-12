Il teleriscaldamento ha senso se è alimentato a biogas e speriamo che ad Alessandria se ne ricordino

Alessandria (Andrea Rovere) – A quanto pare, le inziali perplessità del Sindaco Cuttica riguardo al teleriscaldamento sono cosa del passato. Gli impianti si faranno: prima quello dell’Europista; poi, fra tre anni, quello vicino al cimitero, che andrà a servire il quartiere Orti.

Tutti si dicono entusiasti del via libera ai lavori, che verosimilmente inizieranno a febbraio, e tutti parlano di “operazione win win’”, dove ci guadagnano tutti ma fra questi “tutti” ci sono anche i potenziali utenti finali del servizio? Onestamente, ne dubitiamo. E per più ragioni.

Anzitutto, Telenergia, la società di Egea responsabile della costruzione degli impianti, parla sì di un risparmio del 10/15% sulle attuali caldaie a gas, ma l’investimento risulterebbe conveniente solo nel caso in cui ad allacciarsi fossero almeno in 780, il che non è garantito. Il punto fondamentale è infatti che ci si trovi di fronte ad un paradosso, perché se il teleriscaldamento potrebbe essere una grande opportunità per Alessandria, il modo in cui s’intende gestire la realizzazione di tale grande opera sembra invece destinato ad allungare la lista delle occasioni sprecate. Pensiamo ad Aral, l’azienda di smaltimento rifiuti alessandrina: non tutti lo sanno, ma ad Alessandria siamo letteralmente sommersi dalla Forsu (frazione organica del rifiuto solido urbano). Fortuna vuole che, però, da questo tipo di rifiuti si possa ricavare energia e, guarda caso, il teleriscaldamento sarebbe quel sistema che consentirebbe, da un lato, di produrre energia pulita e, dall’altro, di favorire lo smaltimento dei rifiuti. E invece noi che facciamo? Costruiamo due centrali predisposte per l’alimentazione a metano. Solo che il metano è quello che viene dalla terra e non è biometano generato dalle centrali (nella foto una centrale a biometano Intergen).

A questo punto, visto che il teleriscaldamento non è utile a nessuno – altro che “operazione win win” – se non a chi produce l’impianto e a chi fornisce il metano, c’è da chiedersi per quale motivo centinaia di famiglie dovrebbero scegliere di ritrovarsi con un sistema centralizzato, quindi rinunciando ad una fettina di libertò (il riscaldamento autonomo rende l’utente completamente indipendente) dal momento che si dipenderebbe tutti da un’unica centrale esterna, invece di optare per una comodissima caldaietta installata a casa propria. Le ragioni di una simile scelta non riusciamo proprio ad immaginarcele, anche perché, se è vero che molti di noi sarebbero ben contenti di favorire un’operazione di “economia circolare”, dove all’imprescindibile produzione di rifiuti corrisponda un ritorno in termini energetici attraverso lo smaltimento degli stessi, il che salverebbe Aral, molto meno probabile sarebbe veder gente disposta a sacrificare parte della propria autonomia di gestione del riscaldamento in virtù di un risparmio ottenibile in modi meno vincolanti. E tanto più se pensiamo che qui si tratterebbe, non solo di ignorare l’esistenza dei presupposti per un’alimentazione a biogas degli impianti, e quindi di un vantaggio sia in termini ecologici che di incremento del livello di autonomia energetica, ma anche della volontà (incomprensibile) di continuare ad acquistare metano dai quei paesi che ne dispongono in abbondanza anche quando non ce ne sarebbe bisogno.

In sintesi, ci ritroveremo con due centrali per il teleriscaldamento alimentate a metano invece che approfittare dell’opportunità di utilizzarle nel modo più logico, ovvero quello che consenta di ottenere un duplice risultato: produzione di energia pulita e smaltimento di tutta la Forsu che sta letteralmente facendo esplodere Aral. Costo dell’investimento, novanta milioni di euro. Eppure si festeggia come se fosse appena stato chiuso l’affare del secolo.

Ora, è evidente che qui ci si trovi davanti ad uno di quei casi in cui si spera di essersi persi qualcosa per strada, di aver frainteso, o quantomeno di scovare il prima possibile elementi che pongano il tutto sotto una luce diversa, poiché, se davvero si dovesse fare i conti con l’ennesima grande occasione perduta per la città, il boccone risulterebbe una polpetta avvelenata (nella categoria “Economia e Finanza” si può leggere un interessante articolo scientifico sulle centrali a biomasse per il teleriscaldamento).