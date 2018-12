Quasi certa la nomina del presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi alla presidenza del Terzo Valico

Alessandria (Andrea Guenna) – L’ingegner Marco Rettighieri, già commissario del Cociv, il consorzio che realizza il Terzo Valico ferroviario tra Liguria e Piemonte, è tornato mercoledì come presidente dello stesso consorzio. Per non rischiare di essere tirato per la giacca dai molti personaggi che ronzano intorno alla grande opera, come “conditio sine qua non” ha chiesto pieni poteri, ottenendoli. Dopo le dimissioni di Jolanda Romano, il suo primo atto amministrativo sarà quello della nomina del nuovo commissario per il Terzo Valico e pare che la scelta sia caduta su un rappresentante della zona con buoni agganci con personaggi romani che bazzicano nella stanza dei bottoni. Si fa già qualche nome anche se in “pole position” è Gianfranco Baldi attuale presidente della Provincia di Alessandria.

56 anni, sindaco di Cassine, Gianfranco Baldi è stato eletto presidente alla fine di settembre dell’anno scorso battendo a sorpresa il favorito Rocchino Muliere, sindaco di Novi, che correva per il Pd e, per la prima volta, la sinistra perdeva la guida della Provincia (dopo Palenzona, Filippi, Rita Rossa, e trent’anni di egemonia).

La nuova nomina di Baldi, se confermata, comporterebbe un forte cambiamento di rotta per quanto riguarda la realizzazione del Terzo Valico, dopo tante polemiche e tantissimi errori. Il programma prevede il termine lavori entro il 2023.

Rettighieri promette nuove assunzioni, ma, come ripeteva Pietro Nenni, le idee camminano con le gambe degli uomini, soprattutto in politica, e sul Terzo valico la politica la fa da padrona. Meglio procedere “adelante con juicio” anche alla luce del fatto che quello del Terzo Valico è sempre stato un campo minato. Saltare per aria è un attimo.