Alessandria – Un albanese di 47 anni domiciliato in città ha minacciato con un’accetta il vicino di casa, uno studente italiano, e poi l’ha preso a calci. I carabinieri della compagnia di Alessandria l’hanno denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. L’uomo aveva avuto una discussione col vicino e, quando la lite sembrava essere giunta alla fine, si presentava in casa sua minacciandolo con un’accetta, per poi prenderlo a calci.