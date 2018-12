Tsunami in Indonesia: l’onda anomala fa strage a un concerto rock

Giacarta (da Sky tg24) – Almeno 80 i dispersi durante l’esibizione della band alla convention di fine anno della Pln, la compagnia statale che gestisce l’elettricità. Tra le vittime anche numerosi dipendenti della

Lo tsunami è arrivato dopo un’eruzione del vulcano Anak Krakatoa, descritto come il “figlio” del più famoso Krakatoa, perché si trova su un’isola vulcanica formatasi negli anni vicino al vulcano principale. L’eruzione è stata il 21 dicembre e lo tsunami ha colpito l’isola il giorno successivo alle 21.30 locali. società. Il maremoto è stato provocato dall’eruzione dell’Anak Krakatau, “figlio” del vulcano principale Krakatoa. La folla – al concerto assistevano almeno 260 persone – si era riunita per salutare il 2018, quando è stata travolta dall’onda anomala che ha colpito lo stretto della Sonda, in Indonesia, resort che si trova in una località di mare a 180 km dalla capitale Giacarta. L’onda devastante s’è abbattuta sul palco dove una band rock, i Seventeen, stava suonando per l’evento. I morti accertati sinora sono 14, almeno 89 i dispersi. “L’acqua ha spazzato via il palco, che era molto vicino al mare”, afferma la band in un comunicato citato da Cnn Indonesia. “Abbiamo perso i nostri cari, incluso il bassista e il manager, gli altri sono dispersi”. Sul posto, i soccorritori sono al lavoro per trovare i dispersi, sono arrivate 36 ambulanze.

Aggiornamento delle 19:00

Sono almeno 222 le persone morte in Indonesia in seguito allo tsunami che ha colpito lo stretto di mare della Sonda, tra le isole di Giava e Sumatra, che collega il mare di Giava all’oceano Indiano. L’ente governativo che si occupa di emergenze parla anche di almeno 800 feriti, decine di dispersi e centinaia di edifici distrutti. Nelle prossime ore si ritiene che queste stime possano aumentare.