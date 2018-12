Ben is Back è un film di genere drammatico del 2018, diretto da Peter Hedges, con Julia Roberts e Lucas Hedges. Uscita al cinema il 20 dicembre 2018. Durata 103 minuti. Distribuito da Notorious Pictures. Ben is Back, il film diretto da Peter Hedges, segue la storia del giovane Ben (Lucas Hedges) che sta cercando di disintossicarsi. Il giorno di Natale decide di uscire dalla comunità per passare le feste in famiglia. La madre Holly (Julia Roberts) sorpresa lo accoglie a braccia aperte, ma capisce presto che qualcosa non va. Durante le 24 ore successive Holly farà tutto ciò che è in suo potere per salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia.

* DATA USCITA: 20 dicembre 2018

* GENERE: Drammatico

* ANNO: 2018

* REGIA: Peter Hedges

* ATTORI: Julia Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton, Courtney B. Vance, Melissa Van Der Schyff, Alexandra Park, Faith Logan, Tim Guinee, Marquise Vilson, Michael Esper

* PAESE: USA

* DURATA: 103 Min

* DISTRIBUZIONE: Notorious Picture