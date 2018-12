Dalla Legge di Bilancio arrivano i soldi per il nuovo scalo merci ferroviario

Alessandria – Tra i provvedimenti previsti dalla legge di Bilancio per le infrastrutture e i trasporti c’è la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento che, con circa 200.000 metri quadrati, è un’area di interesse per uno sviluppo logistico. Ad ottobre dell’anno scorso Mercitalia Logistics, società delle Ferrovie dello Stato per la logistica integrata, aveva avviato un tavolo di confronto fra i 4 operatori economici che avevano manifestato interesse all’acquisto o locazione di una porzione dei parchi ferroviari di Alessandria Smistamento e Novi San Bovo, sulla linea del Terzo Valico.