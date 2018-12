L’Alessandria gioca un tempo e pareggia

Alessandria (Alessandria 1 – Pontedera 1) – Ancora un pareggio per l’Alessandria, l’ennesimo in un campionato in cui per i Grigi i tre punti sembrano davvero una chimera.

Al “Moccagatta”, diciottesima di andata del campionato di serie C girone A, i mandrogni hanno impattato per 1-1 contro il Pontedera, formazione ostica e che nel primo tempo ha messo sotto l’undici allenato da mister D’Agostino andando in vantaggio, al 14’, con Borri.

Nella ripresa, invece, la reazione dei piemontesi ha fruttato il pareggio, grazie alla rete messa a segno da Tentoni.

Un altro punto, dunque, con i Grigi che restano sempre nelle parti medio basse della classifica, ora a quota 17 punti.

La cronaca.

D’Agostino sceglie Sbampato al posto di Prestia al centro della difesa, al suo fianco Agostinone e Delvino. Gazzi in mediana con Gatto e Bellazzini, sulle fasce Sartore a sinistra e Tentoni a destra. In avanti torna De Luca dal 1′ con Santini.

Partenza bruciante dei toscani che si portano in vantaggio al 14’ con Borri, gol in rovesciata su calcio d’angolo.

Il Pontedera preme e sfiora il raddoppio al 25’ con Pinzauti che sugli sviluppi di un contropiede, servito da La Vigna, liberissimo spedisce sul fondo con un tiro a mezza altezza.

Alla mezz’ora circa l’Alessandria rischia ancora di subire il gol del raddoppio: Cucchietti in uscita al limite dell’area frana su Sbampato in marcatura su Pinzauti. I due giocatori grigi crollano a terra lasciando Pinzauti libero di concludere a rete, ma l’attaccante granata sbaglia tutto temporeggiando troppo.

Al 44′ ospiti ancora vicini al raddoppio con Pinzauti che di testa schiaccia a fil di palo un assist perfetto di La Vigna.

Dopo un minuto di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Male i grigi nei primi 45′.

Nella ripresa fuori Delvino, dentro Badan, Gazzi passa al centro della difesa, Sbampato interno destro.

Ma è ancora il Pontedera che cerca la via del gol con più convinzione.

Al 51′, su rinvio sbilenco di Cucchietti, Sbampato perde palla lasciando via libera a Pinzauti che entra in area ma a tu per tu con Cucchietti calcia incredibilmente sopra la traversa.

Al 54′ buona occasione per l’Alessandria: De Luca riceve palla al limite dell’area, stop e tiro di prima intenzione che sfiora il legno superiore della porta difesa da Biggeri.

Al 61′ l’Alessandria resta in dieci: Gatto, fallo di reazione, rifila una gomitata a La Vigna. Per l’arbitro Luciani è rosso diretto. Alessandria in dieci con mezz’ora da giocare.

Ma proprio nel momento che sembra più difficoltoso per i mandrogni, arriva il gol del pareggio: Tentoni, sugli sviluppi di un corner, calcia di prima intenzione non lasciando scampo a Biggeri (nella grafica di (Tarantini).

Nel finale Pontedera ancora vicino al gol con la rovesciata di Pinzauti, Cucchietti si fa trovare pronto.

Non succede, poi, nient’altro. Al triplice fischio l’Alessandria può tirare un sospiro di sollievo per un match che si era messo abbastanza in salita.

Ma è l’ennesimo pareggio e la classifica continua ad essere piuttosto deficitaria.

Alessandria (3-5-2): Cucchietti; Delvino (1’st Badan), Sbampato (36’st Gjura), Agostinone; Tentoni, Gatto, Gazzi, Bellazzini, Sartore; De Luca (41’st Talamo), Santini, De Luca. A disp.: Pop, Sessa, Zogkos,Scatolini, Gerace, Fissore, Cottarelli, Maggi. All.: D’Agostino

Pontedera (3-5-2): Biggeri; Vettori, Borri (11’st Fontanesi), A. Benedetti; Magrini (26’st Masetti), Serena, Caponi, La Vigna (38’st Giuliani), Mannini; Tommasini (38’st R.Benedetti), Pinzauti. A disp.: Sarri, Marinca, Benassai, Ropolo, Raimo, Marseglia. All.: Maraia.

Gol: 14′ Borri, 75′ Tentoni.

Arbitro: Luciani di Roma 1.

Ammoniti: Caponi e Mannini (P).

Espulsi: Gatto (A).

Corner: 8-3.

Recuperi: 1+4.

Spettatori: 1267