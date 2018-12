L’Alessandria prevale meritatamente sull’Albissola e mette nel carniere due punti preziosi

Chiavari (Albissola 1 – Alessandria 2) – L’Alessandria torna alla vittoria. Nella trasferta di Chiavari, diciannovesima e ultima giornata di andata del campionato di serie C girone A, avversario l’Albissola, i Grigi vincono 2-1 e guadagnano punti preziosi in ambito classifica, una boccata di ossigeno importante dato che i mandrogni stanziano nelle parti medio basse della graduatoria.

D’Agostino schiera un 3-5-2 con Prestia che torna in difesa assieme a Sbampato e Agostinone, a centrocampo Sartore, Tentoni, Gazzi, Bellazzini e Fissore, in avanti De Luca e Santini.

Partono meglio i liguri: all’11’ Silenzi ruba palla a Prestia e serve al centro Martignano. Gran parata di Cucchietti.

Tre minuti dopo i mandrogni passano in vantaggio: sugli sviluppi di un contropiede, la palla arriva a Sartore che buca il portiere dei liguri, Albertoni.

La rete rinvigorisce i piemontesi che al 39’ raddoppiano con Santini che buca Albertoni sfruttando al meglio un passaggio filtrante di Bellazzini.

Il primo tempo non fa registrare altri episodi e l’Alessandria va negli spogliatoi in vantaggio di due reti.

Nella ripresa è ancora Alessandria. Al 5’ Prestia ci prova sotto misura ma Albertoni para sul primo palo. Sulla respinta Tentoni prova il destro ma la difesa ligure respinge.

I locali si fanno vedere al 10’ con il sinistro di Martignago da posizione decentrata, alto sopra la traversa.

Al 16’ Grigi di nuovo sugli scudi con il sinistro di Bellazzini da fuori area, il portiere Albertoni lo neutralizza in corner.

Al 20’, ancora sponda Alessandria, punizione insidiosa calciata da Bellazzini da posizione decentrata, Albertoni devia in corner.

Un minuto dopo ancora Bellazzini in evidenza, il suo tiro, di mancino, termina poco fuori.

Al 30’ Sartore, infortunato, deve uscire per far posto a Delvino.

Al 38’ l’Albissola accorcia le distanze grazie alla rete dell’ex grigio Damonte che di testa trafigge Cucchietti.

Al 40’ liguri vicini al pareggio: Gibilterra, da ottima posizione, spara alto nell’area piccola grigia.

Al 47’, invece, occasione per l’Alessandria: contropiede di De Luca che, a tu per tu con Albertoni, si fa respingere il tiro dal portiere ligure.

Non succede, poi, più niente. Al triplice fischio del signor Pascarella l’Alessandria può esultare per tre punti che fan salire i mandrogni a quota 20 punti, due dietro il Cuneo e altrettanti davanti alla Juventus Under 23, prossima avversaria dei Grigi, domenica 30 dicembre, nel match valido per la prima giornata di ritorno che si giocherà al “Moccagatta” alle 14,30.

Albissola (4-3-3): Albertoni; Calcagno (41’st Sancinito), Rossini, Nossa, Oliana (21’st Oprut); Cais, Balestrero (21’st Raja), Sibilia (1’st Damonte); Oukhadda, Martignago, Silenzi (30’st Gibilterra). A disp.: Bambino, Vasoli, Mahrous, Durante, Bartulovic, Gargiulo.. All.: Bellucci

Alessandria (3-4-1-2): Cucchietti; Sbampato, Prestia, Fissore; Sartore (28’st Delvino), Tentoni (47’st Gerace), Gazzi, Agostinone; Bellazzini; De Luca, Santini.(42’st Talamo) A disp.: Pop, Sessa, Zogkos, Scatolini, Gjura, Checchin, Cottarelli, Rocco, Maggi. All.: D’Agostino.

Gol: pt 12′ Sartore, 40′ Santini; st 36′ Damonte.

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore.

Ammoniti: Nossa (Alb.), Rossini (Alb.), Cucchietti (Ale.)

Corner: 4-5.

Recuperi: 3+5.

Spettatori: 300 circa.