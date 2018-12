A parte le conferenze stampa, le forze dell’ordine cosa stanno facendo nella nostra provincia?

Alessandria – Alessandria di nuovo teatro di atti vandalici. Gli ennesimi. È di due giorni fa, il 25 dicembre, giorno di Natale, la notizia che un gruppo di teppisti, pare minorenni, abbiano sfondato almeno una vetrina (nella foto) nella più totale tranquillità e vandalizzato alcune automobili nella centralissima Via Vochieri, davanti alla Camera di Commercio.

In particolare, ad essere preso di mira è stato il negozio di un barbiere, il cui vetro è stato infrantol con una conta dei danni non da poco per il titolare.

Anche le auto parcheggiate lì vicino hanno subito gravi danni, in particolare una Land Rover Discovery nell’abitacolo della quale è stato rubato il telepass.

Ma il raid teppistico in Via Vochieri del 25 dicembre non è stato un episodio isolato: non più tardi di due settimane fa, infatti, nelle notti tra il 7 e l’8 e tra l’8 e il 9 dicembre, una banda di teppisti, probabilmente gli stessi della sera di Natale, si sono espressi con schiamazzi per le vie del centro ed anche con vandalismi a danno di qualche negozio. Il “raid” si era svolto principalmente in Via San Lorenzo, Via Ferrara, Via Milano, Via San Giacomo della Vittoria, compiuto da gente forse in cerca di un po’ di contante, che hanno divelto qualche vetrina e qualche porta per cui i negozianti danneggiati hanno dovuto rivolgersi al fabbro.

Una situazione tristemente analoga si era ripetuta anche al Cristo, nella zona tra via Maggioli e corso Acqui: ai primi di dicembre alcuni negozi, in particolare due bar di cui uno, molto grande, in piazza Ceriana, erano stati presi di mira da ignoti che avevano distrutto le vetrine e rubato alcune cose al loro interno.

Anche in questo caso, come negli episodi di Via Vochieri, dei colpevoli nessuna traccia.

Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, nessuno pare avere idea di chi siano i responsabili e suscita qualche perplessità il fatto che non si sia più detto niente dopo i fattacci.

“Tutto tranquillo, oggi niente di particolare da segnalare. Solo qualche auto posteggiata sul posto dei disabili ma per il resto niente di rilevante” è stato il responso telefonico che noi qui in redazione ci siamo sentiti dire dal centralino dei caramba. Insomma, tutto a posto.

Ma non è così poiché ad Alessandria i raid vandalici sono, ormai, all’ordine del giorno: cartelli di segnaletica divelti, panchine spaccate, auto rigate o con gli specchietti rotti (il riferimento è al parcheggio Berlinguer), senza contare, poi, i casi più eclatanti che stanno tenendo banco, in questi ultimi mesi, ad Alessandria città e provincia.

Il fungaiolo genovese sparito nel nulla ormai da quasi due mesi nei boschi di Capanne di Marcarolo e per il quale sono intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, 118, unità cinofile, Carabinieri Forestali con tanto di drone, ma di Saverio Tagliafierro, 75 anni, residente a Genova Pegli, nessuna traccia dopo che lo scorso 3 novembre, assieme ad un amico era andato a Bosio per funghi, partendo da Pegli la mattina presto. Dopo aver trascorso un’intera mattinata nei boschi alla ricerca di funghi lui e l’amico si sarebbero dovuti ritrovare dov’era stata parcheggiata l’auto poco fuori l’entrata del Parco di Capanne di Marcarolo, che non è l’Amazzonia. L’amico era arrivato, di Tagliafierro nessuna traccia. Letteralmente svanito nel nulla e le ricerche non hanno condotto a niente, se non al ritrovamento del suo giaccone, del suo bastone e della cesta, colma di funghi, lasciata per terra. Abbiamo chiamato i caramba ma la risposta è stata: “Tutto fermo, ormai abbiamo sospeso tutto. Dell’uomo nessuna traccia.”

E sono ormai ferme anche le ricerche di Pedro Casteluci Tofanetto de Oliveira, il ventiduenne brasiliano che la mattina del 30 novembre, dopo aver presumibilmente causato la morte della cognata di 24 anni Caroline Campinho Morgado de Oliveira nell’appartamento di via Milano 127, si sarebbe gettato nel Tanaro lanciandosi dal Ponte Meier. Anche lui sparito nel nulla, eppure il Tanaro, col dovuto rispetto, non è il Rio delle Amazzoni con tutte le sue insidie.

Nel frattempo, però, sono stati arrestati un pizzaiolo di Novi, un giovane coltivatore di canapa indiana per uso personale residente nel Monferrato ed uno spacciatore albanese ad Alessandria.