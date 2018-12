L’Italia preoccupa in modo particolare la BCE

Milano (Alessio Trappolini di Money.it) – Il ritorno dalle festività natalizie è guastato dall’outlook Bce espresso nel consueto bollettino mensile. La Banca centrale ha scritto di aspettarsi un rallentamento generalizzato delle principali economie globali nel 2019, evidenziando particolari criticità per quanto riguarda il fronte italiano.

«Guardando al futuro, l’attività economica mondiale dovrebbe rallentare nel 2019 e rimanere stabile successivamente», scrive la Bce nel suo bollettino economico periodico.

All’interno del bollettino mensile la Banca centrale europea (Bce) scrive di ritenere «particolarmente preoccupante» il livello di deviazione dei conti pubblici italiani, che sta causando tra l’altro un peggioramento delle prospettive di indebitamento del Paese. A tal proposito l’istituto centrale scrive:

“Le condizioni nei mercati delle obbligazioni sovrane sono rimaste ampiamente stabili durante il periodo in esame, a eccezione del mercato italiano, dove, in presenza di una perdurante incertezza politica, i differenziali di rendimento a dieci anni sono cresciuti di 26 punti base, portandosi al 2,28 per cento”

Ma non è tutto. Secondo gli economisti dell’Eurotower il peggioramento delle prospettive italiane arrecherebbe danni anche all’indebitamento delle altre economie.

«Rispetto all’esercizio dello scorso settembre, le prospettive relative al disavanzo delle amministrazioni pubbliche dell’area dell’euro per i prossimi due anni sono peggiorate. Il più elevato disavanzo è in parte il risultato di un notevole peggioramento del saldo di bilancio previsto in Italia, in seguito all’espansione fiscale inserita nei documenti programmatici di bilancio che violerebbe gli impegni presi nell’ambito del Patto di stabilità e crescita (PSC)», si legge nel documento.

È particolarmente preoccupante la circostanza che la più ampia deviazione rispetto agli impegni assunti si riscontri in Italia, un paese in cui il rapporto tra debito pubblico e PIL è notevolmente elevato – sottolinea la Bce, specificando che ciò «aumenta il rischio che i paesi in questione si vedano obbligati a inasprire le politiche di bilancio in periodi di futuro rallentamento economico».