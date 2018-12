A Novi hanno rubato perfino il presepe in chiesa

Novi Ligure – Una città allo sbando completo se si deve registrare perfino il furto del presepe della chiesa di San Pietro, nella centrale via Roma a Novi. Qualche giorno prima di Natale qualcuno ha fatto sparire tutte le statuine della sacra rappresentazione predisposta sotto il pulpito della chiesa. Praticamente è stato portato via tutto, tranne il Bambino Gesù che non era ancora stato collocato, come ha spiegato il parroco, don Livio Vercesi. Fortunatamente non si trattava di manufatti di pregio ma di moderne riproduzioni piuttosto grandi, di circa 30 centimetri di altezza.

Giusto il tempo di risistemare il presepe con altre statuine che, la vigilia di Natale, i ladri hanno portato via le statuette della Madonna e di San Giuseppe.

I responsabili potrebbero, comunque, essere individuati dato che la chiesa è dotata di sistema di videosorveglianza.

Non resta che attendere e vedere come si muoveranno Polizia e Carabinieri anche se, a quanto pare, a Novi e dintorni non è la prima volta che decorazioni natalizie e simboli religiosi vanno a ruba: a metà dicembre, infatti, qualcuno aveva fatto sparire da Pozzolo Formigaro gli alberelli di Natale sistemati dai commercianti per le vie del paese mentre a Novi, lo scorso anno, da largo Valentina, zona centro storico, era scomparso un albero alto più di tre metri allestito dai negozianti della zona e completo di palline, luci e ghirlande.

A margine di questi eventi in preoccupante aumento, il sindaco di Novi Ligure, Muliere ha annunciato un aumento delle telecamere di sorveglianza in città. Si parte da G3 e Lodolino, dove saranno installate tre telecamere di ultima generazione, che permetteranno alla polizia municipale e ai carabinieri di monitorare costantemente la situazione. Gli occhi elettronici, con una spesa di 30.000 euro, saranno collocati nell’area giochi e nella zona antistante le attività commerciali del G3, e al quartiere Lodolino nei Giardini della Pace. Inoltre, ai cinque varchi elettronici già in funzione (via Mazzini, via Ovada, via Pietro Isola, via Manzoni e via Raggio), se ne aggiungerà un altro nel corso del 2019. Altre telecamere saranno piazzate grazie al bando nazionale cui il Comune di Novi ha partecipato con un progetto da 105.000 euro, che sarà finanziato per metà dallo Stato. L’ampliamento della videosorveglianza riguarderà piazza Gobetti, piazzale Vittime delle Foibe (area antistante la piscina comunale), piazza Sant’Andrea e corso Piave, Porta della Valle (area tra corso Piave e via Cavanna), piazza Pernigotti, piazza XX Settembre, piazza della Repubblica, quartiere G3, via Caduti di Nassiriya, viale Pinan Cichero, viale Saffi.