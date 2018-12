Grillini al potere: Stefania Divertito da una parte denuncia il nostro direttore perché ha dato del negro ad un energumeno che ha mandato una donna all’ospedale e dall’altra si mette in tasca 100.000 euro all’anno pagati dai contribuenti

di Piero Evaristo Giacobone – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e stavolta devo occuparmi di chi fa le pulci agli altri, mentre con se stesso e con gli amici cambia sempre registro. È il caso di un’esponente del Movimento 5 Stelle, un partito sempre così ferocemente critico con noi giornalisti ma che oggi fa spendere al governo 1.599.460 euro all’anno per pagare una ventina di addetti stampa, la maggior parte dei quali ha fatto il salto non per particolari meriti professionali (non li conosce nessuno) ma perché sono stati svelti ad infilarsi per meriti “politici” nei gangli decisivi della burocrazia di governo. No, loro non sono le “puttane”, i “pennivendoli” (termine di cui, in qualche modo, Alessandria Oggi detiene il copywriting, avendolo rispolverato in beata solitudine qualche anno fa) e gli “infimi sciacalli” evocati da Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio, e neppure rischiano di perdere il lavoro a causa dei tagli ai fondi per l’editoria inseriti nella “manovra del popolo”, e non sono nemmeno presi in giro da Beppe Grillo perché magari “guadagnano otto euro a pezzo”.

Fra di loro c’è anche quell’aspirante giornalista grillina che è una nostra vecchia conoscenza, tale Stefania Divertito (nella foto web tratta da internet) che oggi guadagna la bellezza di 100.000 euro all’anno essendo diventata Addetta Stampa del Ministero dell’Ambiente (boh?).

Proprio lei qualche anno fa ha denunciato il nostro direttore Andrea Guenna – che guadagna, da sempre, molto meno lavorando dieci ore al giorno – all’Ordine dei Giornalisti che lo ha convocato a Torino per fornire spiegazioni sul fatto che aveva dato del “negro” ad un tizio di colore che aveva riempito di botte e mandato all’ospedale la direttrice della struttura di accoglienza nella quale si trovava perché si era ribellata alle sue avances un po’ troppo selvagge. Il nostro Guenna ha spiegato che il termine negro è annoverato ampiamente, e da sempre, nel nostro lessico; c’è in tutti i vocabolari e lo prevede come termine principale la stessa Accademia della Crusca, ma ciò non è bastato per evitare una severa sanzione del collegio di disciplina.

Guenna, alla domanda di qualcuno di quel collegio che gli chiedeva se non era meglio scrivere che quel signore era un uomo di colore, con la sua solita verve ironica aveva a sua volta chiesto di quale colore la commissione avrebbe preferito lo definisse, e forse questa risposta non è stata gradita.

Gli è che il nostro Guenna tira a campare mentre la Divertito si porta a casa qualcosa come 8.500 euro lordi al mese (quasi 6.000 euro netti). Ma lei, quelli là, li chiama uomini di colore.

Così va il mondo.

Tornando alle cose serie e per dovere di cronaca, ecco cosa ci costano alcuni addetti stampa che hanno il merito principale di essere grillini in quanto dal punto di vista professionale sono degli illustri sconosciuti.

Nel calcolo sono compresi soltanto i portavoce e gli addetti stampa con regolare tesserino dell’ordine professionale, ma resta escluso l’esercito di comunicatori e social media manager che portano a casa gli altri quattrocentocinquantamila euro rimanenti. Euro più, euro meno.

Giulia Grillo dello staff di Rocco Casalino, 169.000 euro

Cristina Belotti del Ministero dello Sviluppo Economico, 130.000 euro

Maria Chiara Ricciuti dello staff di Rocco Casalino, 130.000 euro

Andrea Cottone del Ministero della Giustizia, 120.000 euro

Giorgio Chiesa del Ministero dello Sviluppo Economico, 100.000 euro

Sara Mangeri dello staff di Rocco Casalino, 100.000 euro

Stefania Divertito del Ministero dell’Ambiente, 100.000 euro

Luigi Falco del Ministero del Lavoro, 100.000 euro

Augusto Rubei del Ministero della Difesa, 90.000 euro

Laura Ferrarelli dello staff di Rocco Casalino, 68.000 euro

Massimo Prestia dello staff di Rocco Casalino, 68.000 euro

Gabriele Salari del Ministero dell’Ambiente, 63.000 euro all’anno.

Lucilla Vazza del Ministero della Salute, 35.000 euro

Massimo Filipponi del Ministero della Giustizia, 25.000 euro

C’è da chiedersi: ma il Movimento 5 Stelle non era antisistema?

E allora perché tutti quegli addetti stampa e perché pagarli così tanto?

Ma Grillo lo sa?

E io pago.