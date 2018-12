Tortona: Picchi litiga anche con la Colacino e la maggioranza si spacca

Tortona (Maria Ferrari) – Noi di Alessandria Oggi l’avevamo capito all’inizio dell’anno scorso in occasione del turnover di giunta dopo le dimissioni dell’assessora Marzia Barbieri (Sanità), quando avevamo delineato il probabile scenario politico influenzato da una lobby vicina al presidente dell’Unione Commercianti di Tortona Orlando de Luca (nella foto a destra), primo dei non eletti di “Siamo Tortona”, subentrato in consiglio comunale nell’ottobre del 2017 al dottor Andrea Chiandotto, in appoggio alla maggioranza. De Luca è un po’ l’eterno secondo in quanto già nel marzo 2013 era subentrato a Paolo Ronchetti (Italia dei Valori) che si era dimesso in aperto contrasto col sindaco di allora Massimo Berutti, oggi deputato di Forza Italia. È del tutto evidente che a Tortona regni una certa confusione, al punto che non si è mai capita neppure la collocazione precisa dello stesso De Luca che a più riprese ha dichiarato di votare le delibere di giunta secondo coscienza ritenendosi libero da qualsiasi vincolo. La lobby che appoggia De Luca è la stessa che appoggia l’attuale assessora Vittoria Colacino (Sport, Personale, Pari Opportunità) eletta nella lista Siamo Tortona (quella di De Luca e del dimissionario Chiandotto) ed è composta da alcuni professionisti cittadini fra cui spiccano Antonio Zanardi e Corrado Bonadeo che alle scorse elezioni avevano sostenuto l’attuale sindaco Bardone. Antonio Zanardi, 70 anni, ingegnere libero professionista, già assessore dal 2004 al 2009, quindi consigliere comunale dal 2009 al 2014, eletto in una lista civica di destra, insieme a Corrado Bonadeo, 53 anni, avvocato e revisore contabile di una ventina di società e a sua volta dirigente d’azienda, molto vicino all’onorevole Berutti, puntano proprio su Vittoria Colacino come si legge in una notizia pubblicata mercoledì 19 dicembre scorso a proposito di una sua possibile alleanza col centro destra. I motivi dello scollamento dell’esponente di Siamo Tortona dalla maggioranza sarebbero da ricercare in un insanabile contrasto col capogruppo del Pd Marco Picchi (a.d. del Derthona Basket, in alto a sinistra nella foto), lo stesso che nel corso del consiglio comunale del 29 settembre 2017 aveva preso per il collo il consigliere Danilo Bottiroli del Movimento 5 Stelle (a destra, nel fotogramma tratto da Youtube). Solo che la Colacino è una donna e non lascia correre per cui i contrasti nella maggioranza sono aumentati fino alla sua decisione di mandare tutti a quel paese.

Per lei è scattato il cartellino rosso da parte del sindaco Gianluca Bardone che le revocherà le deleghe lunedì con un decreto.

E siamo di nuovo al totoassessore. Che ci volete fare, a Tortona è così.