A proposito di Aral per Borasio è tutto facile ma bisogna stare a sentire i giudici prima di parlare

Alessandria (a.g.) – Non si sa se si tratti di una battuta, ma quello che ha detto l’assessore avvocato Paolo Borasio in merito al destino di Aral ha dell’incredibile. L’avvocato vicino a Massimo Berutti (nella foto) infatti ha dichiarato ai cronisti che Aral salverà Amag Ambiente. Ciò sarebbe dovuto al fatto – ma qui ci vorrebbe un bravo psichiatra – che a Palazzo Rosso è arrivata una lettera di Amiu Genova con cui si ufficializza la manifestazione d’interesse a diventare socio di Aral. Si parla di un’offerta che va dal 10 al 20% delle quote, e tutti, sull’onda dell’entusiasmo, Ato (Ambito Territoriale Ottimale) per prima, fanno sapere che questa opportunità consentirebbe di far quadrare i conti, dando la stura ai numerosi pareri favorevoli a che Aral possa essere affidato il trattamento dei rifiuti provenienti da Genova senza gara.

A questo punto è bene ricordare che tutto ciò, per ora, è impossibile in quanto Aral è sotto procedura concordataria, ma non solo poiché il giudice, non avendo trovato un cent nelle casse dell’azienda, propenderà per il fallimento. Non basta perché su Aral pendono due procedimenti penali inerenti i due incendi dolosi di Solero e di Castelceriolo.

Tutto il resto è la solita aria fritta alla quale ci ha abituato il solito Borasio.