L’Alessandria ce la mette tutta ma è la Juventus U23 a vincere

Alessandria (Alessandria 0 – Juventus Under 23 1) – Nell’ultima gara del 2018 arriva per l’Alessandria la sesta sconfitta stagionale.

Al “Moccagatta”, prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie C girone A, i Grigi perdono di misura contro la Juventus Under 23. I Bianconeri, all’andata, furono battuti dai mandrogni, autori questi ultimi di una buona prova, stavolta invece ad avere la meglio sono stati i torinesi che hanno prevalso per un gol a causa di un errore, fatale, di Bellazzini che ha sbagliato un disimpegno favorendo la rete di Mavididi.

Ancora una volta l’Alessandria è parsa squadra grintosa e che, fino alla fine, ha provato a riacciuffare il pari ma, come già evidenziato in tutto il girone di andata, mostra ancora parecchie lacune e manca ancora quella giusta cattiveria agonistica utile a mettere punti in cascina. Nella sessione di mercato invernale di gennaio sarà necessario che la società intervenga.

La cronaca.

Bene l’Alessandria nei primi minuti: al 10’ botta al volo di Santini che impegna il portiere della Juventus Under 23, Del Favero.

Precedentemente, ancora Santini si era reso pericoloso con un diagonale fuori di poco su assist di Bellazzini.

Al 20’, però, arriva la doccia fredda per i Grigi: errore in disimpegno di Bellazzini che cerca di servire Sbampato ma avvia la ripartenza di Olivieri, bravo poi a servire Mavididi che non sbaglia davanti a Cucchietti.

Al 23’ Alessandria vicina al pari con De Luca che, dopo uno scambio con Santini, sfiora la rete con una conclusione ravvicinata.

Al 29^ Santini si libera per il tiro dopo uno scambio con Bellazzini ma la sfera finisce di poco a lato, alla sinistra di Del Favero.

Nella ripresa occasione per l’Alessandria con Santini al 77’: inzuccata fuori di poco su cross di Agostinone dalla sinistra.

Nel finale Grigi vicinissimi al pari con il neoentrato Daniele Rocco: il centrocampista ex Reggiana, però, sbaglia tutto davanti a Del Favero con un tiro a botta sicura ma che il portiere bianconero riesce a respingere con un gran intervento.

Al triplice fischio esulta la Juventus mentre per l’Alessandria resta il rammarico per non aver saputo agguantare un pari che, per quanto visto in campo, sarebbe stato più giusto.

Alessandria (3-4-1-2): Cucchietti; Sbampato (33’pt Gjura), Prestia, Fissore (24’st Panizzi); Sartore, Checchin (24’st Delvino), Gazzi, Agostinone; Bellazzini (40’st Gerace); De Luca (24’st Rocco), Santini. A disp.: Pop, Sessa, Zogkos, Scatolini, Talamo, Cottarelli, Maggi. All.: D’Agostino.

Juventus U23 (3-5-2): Del Favero; Morelli, Del Prete, Zanandrea; Di Pardo (7’st Colloco), Toure, Muratore (38’st Bunino), Kastanos, Beruatto; Mavididi, Olivieri (24’st Zanimacchia). A disp.: Busti, Nocchi, Zappa, Emmanuello, Nicolussi, Pozzebon, Fagioli, Capellini, Petrelli. All.: Zironelli.

Gol: pt 20′ Mavididi.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Ammoniti: Sbampato (A), Beruatto(J), Toure(J).

Corner: 8-3.

Recuperi: 3+4.

Spettatori: 1600 circa.