Lei torna dai genitori e lui la minaccia con un coltello: arrestato

Alessandria – La mattina di Natale agenti della Squadra Volanti della Questura di Alessandria hanno tratto in arresto Vincenzo Lo Monaco, 47 anni, residente in città, per essersi reso protagonista di alcuni episodi di violenza nei confronti dell’ex convivente e dei suoi familiari. I fatti si sono svolti a casa dei genitori della donna al rione Cristo, dove era ritornata da soli pochi giorni, dopo aver terminato una lunga relazione sentimentale con il Lo Monaco in quanto l’uomo si era reso responsabile di maltrattamenti, percosse e continue minacce ai danni della compagna. I maltrattamenti avevano spinto la vittima a richiedere più volte l’intervento delle forze dell’ordine fino ad interrompere la relazione sentimentale per tornare a vivere coi genitori.

L’epilogo è avvenuto alle due della notte di Natale quando il Lo Monaco, dopo altre e ripetute minacce di morte alla donna, ha tentato di incendiare l’auto del padre della vittima parcheggiata sotto casa, cospargendola di liquido infiammabile e provando ad appiccare il fuoco con un innesto realizzato con della carta. Il tentativo è stato sventato dall’immediato intervento delle Volanti, allertate dalla vittima, mentre l’uomo, approfittando dell’emergenza creata, riusciva a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Verso le 6 e mezzo però tornava alla carica armato di un grosso coltello da cucina e faceva ritorno a casa dei genitori della donna, tentando di entrare arrampicandosi lungo la finestra sita al piano terreno e minacciando di uccidere lei e i suoi familiari. Nel tentativo di entrare sferrava colpi di coltello contro le tapparelle della finestra. Riscattava l’allarme e ritornavano in azione gli agenti della Squadra Volanti che stavolta riuscivano a disarmare ed immobilizzare l’aggressore per il quale scattavano le manette. Nella mattina di giovedì 27 dicembre il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.