Risse e spacciatori tra i clienti: chiuso il Narghilé House Bar per dieci giorni

Alessandria – Ieri mattina, 29 dicembre, agenti della Squadra Amministrativa della divisione P.A.S.I. della Questura hanno notificato al titolare del locale denominato “Narghilé House Bar”, ubicato in Via Alessandro III 46, il decreto del Questore che ne dispone la chiusura per 10 giorni, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza. Tale provvedimento è stato adottato a seguito di controlli effettuati da personale della Sezione Volanti da cui è emersa la costante presenza di numerosi soggetti pregiudicati per diverse tipologie di reati, tra i quali quelli inerenti la normativa sugli stupefacenti. Inoltre, nei giorni scorsi, all’interno del bar è scoppiata una rissa tra tre clienti culminata con una coltellata.