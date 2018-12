Sulla discarica abusiva di Castelletto d’Orba ora scrivono tutti ma noi l’avevamo scoperta tre anni fa in “beata solitudine”

Castelletto d’Orba (Anna Briano) – Sono lenti, ma prima o poi ci arrivano anche loro. Mi riferisco ai giornalisti (si fa per dire) mandrogni che si sono accorti solo ieri della discarica abusiva di frazione Castelvero di cui noi di Alessandria Oggi avevamo dato notizia tre anni fa, clicca e leggi: http://www.alessandriaoggi.info/sito/2015/08/25/egregio-senatore-fornaro-non-prendiamoci-in-giro-per-favore/.

Hanno dato la notizia (vedi ritaglio a sinistra) in quanto non potevano farne a meno poiché il procuratore aggiunto Tiziano Masini ha chiesto il rinvio a giudizio dei responsabili – tutti amici dell’ex sindaco Federico Fornaro – per aver stoccato illegalmente rifiuti alluvionali senza un preventivo controllo da parte dell’Arpa. Speravano nell’archiviazione ma gli è andata male. In pratica, gli amici di Fornaro, dal sindaco Mario Pesce (nella foto) al tecnico comunale Tito Grosso, dal proprietario del terreno cui era destinato il materiale di riempimento William Parodi al progettista e direttore dei lavori Enrico Cairello, al responsabile ed ai soci dell’impresa che effettuò l’intervento Domenico Dolcino, Massimo Leva e Federico Leva (tutti piddini), devono rispondere di aver “consentito ed effettuato attività di raccolta, trasporto, recupero e gestione non autorizzata di rifiuti costituiti da terre e rocce di scavo”, paragonabili di fatto a rifiuti, che erano stati ammucchiati sul piazzale del centro sportivo, in località Castelvero . In sostanza, per risparmiare i costi di smaltimento (20 euro a tonnellata) hanno sotterrato tutto e buonanotte suonatori, infischiandosene del parere obbligatorio di Arpa che avrebbe dovuto analizzare i cumuli. Un’analisi che fu eseguita successivamente richiesta dalla Procura, per cui scattava la contravvenzione in base al decreto legislativo 156 del 2006. Ora i sopraccitati amici di Fornaro sono stati rinviati a giudizio.

E meno male che, come si legge aprendo il link sopra, il sindaco Pesce (Pd) ci aveva scritto piccato invitandoci a stare più attenti a quello che scriviamo.

Si vergogni.