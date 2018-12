Forse ritrovato il cadavere del fungaiolo scomparso a novembre

Capanne di Marcarolo – In seguito alla segnalazione di un residente, oggi pomeriggio verso le tre i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Novi Ligure sono intervenuti in località Ponte Nespolo, dove hanno trovato il cadavere di un uomo che potrebbe essere Saverio Tagliafierro, il fungaiolo di 75 anni residente a Genova Pegli scomparso in nella sabato 3 novembre scorso.

Aveva raggiunto il bosco a bordo della propria autovettura con un amico per raccogliere funghi e, dopo essersi separato da quest’ultimo, non ha più fatto ritorno nel punto in cui aveva parcheggiato l’auto. L’amico, non vedendolo tornare, aveva dato l’allarme per cui erano immediatamente iniziate le ricerche. Erano scattate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di Alessandria e Novi Ligure, dei Carabinieri, dei Carabinieri Forestali, delle Guardie Forestali, del Corpo Anticendi Boschivi, del Soccorso Alpino, di una squadra della Croce Rossa, dei volontari di diverse associazioni che si sono avvalsi anche di un drone e di un elicottero dei Vigili del Fuoco, ma avevano portato solo al ritrovamento del suo giaccone e del suo bastone. Nei giorni successivi più nulla per cui erano state sospese il 20 novembre scorso.

Secondo la testimonianza del suo collega la scomparsa del Tagliafierro in un primo momento non aveva destato preoccupazione perché era nota la sua lunga esperienza di cercatore di funghi. Il testimone aveva spiegato ai carabinieri di avere perso di vista il compagno intorno a mezzogiorno: stanco una mattinata trascorsa nei boschi, si sarebbe diretto alla macchina per tornare a casa, ma avrebbe chiesto qualche minuto in più per fare ancora un giro. Dopo oltre un’ora di attesa, l’amico si sarebbe messo a cercarlo: a poca distanza dall’auto ha trovato il cestino coi funghi appoggiato a terra. Ma del fungaiolo, da allora, nessuna notizia. Oggi pomeriggio il ritrovamento di quello che potrebbe essere il suo cadavere. L’identità sarà resa nota appena dopo la visita dei familiari convocati per il riconoscimento.