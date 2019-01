Alessandrino di 47 anni morto per un improvviso malore durante la festa di San Silvestro

Montegioco – Un giardiniere di Alessandria, Michele Lonardelli di 47 anni, è morto mentre trascorreva con amici la notte di San Silvestro in un locale di Montegioco. Per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, l’uomo, che era anche un volontario della Protezione Civile di Alessandria, si è accasciato all’improvviso durante la festa e a nulla sono valsi gli sforzi per rianimarlo da parte dei presenti. Sul posto si è recata una squadra del 118 ma non c’è stato più niente da fare. Lonardelli, che viveva ad Alessandria coi genitori, era entrato in Protezione Civile due anni e mezzo fa ed era impiegato come conducente dei mezzi e nei servizi anti-incendio.