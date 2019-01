Buon anno a tutti di cuore

di Andrea Guenna – E siamo arrivati al 2019. Ci siamo arrivati ancora una volta con le ossa rotte, data la gravissima crisi occupazionale che continua ormai da una decina d’anni e che, a parte qualche debole segnale di ripresa, non molla. I giovani non trovano lavoro e, se lo trovano, sono sottopagati in nero. Chi ha perso il lavoro a cinquant’anni e tiene famiglia s’arrabatta per portare a casa la zuppa. Gli imprenditori che non chiudono fanno i salti mortali per tirare avanti mentre ci si inventa qualcosa in cui sperare anche se non esiste. Forse sono solo slogan, forse solo delle bellissime idee che, data la situazione, non potranno mai tradursi in realtà. Qualcuno chiede la grazia al Padreterno che esiste ma, forse, non è onnipotente. D’altronde non serve neppure prendersela coi politici che fanno quello che possono e poi, siamo sinceri, se la cavano sempre. Ricordo il grande Giulio Andreotti che, rispondendo ad una deputata comunista che gli stava dicendo: “Venga fuori, perché picchiano i deputati”, disse: “È una buona ragione per rimanere dentro”.

Politici o non politici, tutti noi, certamente, ci stiamo rimboccando le maniche dimostrando ancora una volta che noi, gente della Bassa Piemontese, mandrogni (Alessandria), liguri (Novi), lombardi (Tortona e Valenza), monferrini (Casale e Acqui), siamo gente dura. Un cocktail esplosivo di culture diverse ma che fa di noi un popolo eccezionale, con una grande dote comune: quella di saper combattere e superare qualsiasi difficoltà. Ricordo l’alluvione di Alessandria del 1994: un disastro epocale. Eppure siamo ripartiti tutti con forza, con dignità, con ottimismo. E proprio con l’ottimismo che ci contraddistingue, pubblico volentieri la foto che ritrae alcuni nostri simpatici lettori, in maschera per la festa di Capodanno. Insieme a loro la nostra redazione augura a tutti voi un 2019 della riscossa. Ce la faremo. Statene certi.