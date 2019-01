Due belle “violette” salutano il 2019 nella nostra provincia

Novi Ligure – La vita continua a Novi nonostante la gravissima crisi occupazionale e la chiusura della storica fabbrica cittadina, la Pernigotti Spa di cui è proprietaria la ditta turka Toksoz. Infatti il penultimo nato della provincia per il 2018 è di Novi così come di Novi è il primo nato (una bambina) del 2019. Se a Casale Monferrato si registra la venuta al mondo di Christian nato alle 23:40, ultimo nato della provincia per il 2018, alle 20:59 a Novi è nato il penultimo del 2018, Jad, figlio di una coppia di immigrati di religione musulmana. Ad Alessandria il terzultimo nato è Luca venuto alla luce alle 20.

Il 2019 inizia nel segno di due splendide bambine che si chiamano entrambe Viola. La prima è nata a Novi all’1:54 all’ospedale di Novi Ligure, la seconda a Casale alle 5:02.