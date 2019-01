Trovato un cadavere in un campo: si tratterebbe di omicidio

Ovada – L’hanno visto poco prima dell’una di oggi pomeriggio dal treno, in fase di rallentamento, che da Genova porta a Ovada lungo la linea del Turchino. Era riverso a terra, immobile, in una posizione innaturale, nel campo lungo l’ex statale 456 del Turchino poco dopo la rotonda del casello autostradale di Belforte alle porte di Ovada (nella foto il luogo del ritrovamento indicato dalla freccia). Si tratta di un uomo di 53 anni di Ovada di cui gli inquirenti non hanno ancora reso note le generalità in quanto sulla vicenda è calato il massimo riserbo poiché si tratterebbe di un caso di omicidio. Solo dopo l’autopsia disposta dalla Gip Eleonora Guerra sarà possibile risalire alle cause della morte avvenuta probabilmente nei giorni scorsi. In seguito ai rilievi effettuati dai Carabinieri con l’ausilio di Vigili del Fuoco, sul cadavere e nell’area circostante sono state trovate le impronte di grossi pneumatici, molto probabilmente di un trattore o di un camion.