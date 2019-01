Dopo otto anni sono ancora molti gli interrogativi sulla morte di Andrea Piculla

di Andrea Guenna – Ormai gli anni ci sono (65) e mi chiedo se non sia meglio per me andare a giocare a bocce alla Soms con gli amici anziché fare il cronista. Sempre in prima linea. Sempre in mezzo alle grane. Sempre in procura per difendermi dalle querele.

No. Il giornalismo è una “droga” dalla quale non riesci a staccarti. E giornalismo vuol dire curiosità. E curiosità inchiesta.

Il che significa porsi delle domande per dare delle risposte e se queste risposte non vengono, bisogna porsi di nuovo le stesse domande finché non arrivano quelle maledette risposte.

Scrivo queste cose perché in questi giorni ricorre l’ottavo triste anniversario della tragica morte di Andrea Piculla, il para’ della Folgore deceduto all’età di 25 anni il 2 dicembre del 2010, che abitava a Cassano Spinola coi suoi e che, in quel periodo, prestava servizio in Afghanistan.

È morto in circostanze ancora non chiare, dopo essere precipitato dal quinto piano del palazzo Simaf, in quel tempo ancora in costruzione, sito a Novi in via Pietro Isola.

Si tratta di un caso per me insoluto perché le domande non hanno avuto risposta.

E in questi casi passano gli anni ma la memoria resta e ti riaccende la curiosità.

La domanda principale è quella per cui non si capisce come un para’ abbia voluto togliersi la vita buttandosi dalla finestra. Lo poteva fare un panettiere, un giornalista, un taxista, ma non un sergente della Folgore in servizio permanente effettivo. Cioè un professionista delle cadute. Uno che si allena tutti i giorni a cadere da cinque metri senza farsi un graffio.

Un para’ se vuole ammazzarsi si butta in un fiume in piena per annegare (perché magari non sa nuotare in quanto non è un maro’), si dà una coltellata al ventre, si impicca ad un trave del soffitto, si spara un colpo di pistola in bocca, ma non si butta dalla finestra perché, male che vada, con l’addestramento che ha, si rompe qualche osso e magari anche il bacino ma dopo sei mesi di gesso è di nuovo in piedi.

Eppure l’esperto para’ Piculla si sarebbe buttato dalla finestra (nell’immagine a sinistra il palazzo Simaf con la freccia che indica la traiettoria della caduta).

E allora, vediamo almeno com’è caduto.

C’era la neve e l’impronta aveva i contorni molto definiti come se da terrazzo al quinto piano fosse caduto un sacco di farina e non un para’ della Folgore che certamente avrebbe ammortizzato il colpo con le gambe e poi si sarebbe girato di lato facendo leva sulla spalla e infine sarebbe scivolato avanti con le mani allargate per evitare altri ostacoli nell’atterraggio.

Non sarebbe morto ed avrebbe lasciato un’impronta larga tre metri e lunga dieci per lo scivolamento del corpo sulla neve.

Invece no, l’impronta era tutta lì: un metro per due.

È del tutto evidente che, per cadere così, come un sacco di farina, era già morto e qualcuno deve averlo buttato giù.

Sì, ma chi? Un’altra bella domanda.

E poi: perché proprio da quel palazzo doveva essere buttato giù? Bella anche questa.

Ora c’è da chiedersi come sia stato possibile che un palazzo in costruzione, il palazzo Simaf, a quel tempo privo dell’abitabilità, non fosse transennato per impedire l’entrata agli estranei.

Ma c’è da chiedersi anche perché scegliere proprio quel palazzo lì per precipitare dal quinto piano.

Infatti il Piculla, secondo il rapporto dei carabinieri, sarebbe caduto da un terrazzo al quinto piano dopo aver salito le scale.

Come mai il Comune di Novi non ha effettuato delle verifiche sulla vicenda, accertando anche le responsabilità del capo cantiere e del proprietario come prevede la legge?

I genitori di Andrea Piculla, assistiti dall’avvocato Vincenzo Ferrarese, avevano chiesto di fare chiarezza sulla morte del figlio che, prima della tragedia, aveva trascorso la serata in una discoteca di Cassano Spinola.

E qui ripartono le domande.

Come mai, dopo un volo di una quindicina di metri che gli avrebbe causato fratture mortali, inspiegabilmente non presentava nessuna lesione al volto sebbene fosse caduto in avanti?

L’autopsia ha stabilito che nel suo corpo era presente un tasso alcolico molto alto, per cui non si esclude un malore, o forse anche una congestione data la temperatura molto rigida. Non sembra del tutto priva di fondamento l’ipotesi che il giovane para’ sia precipitato per uno svenimento o, addirittura, che fosse già morto e qualcuno l’abbia buttato dalla finestra per simulare il suicidio.

Il sostituto procuratore della repubblica Giancarlo Vona che si è occupato del caso ha sentenziato che Andrea Piculla non era stato ucciso e nessuno è responsabile del suo decesso.

Ma da un esame anche superficiale si capisce immediatamente che non è andata così e che quasi certamente il Piculla è precipitato quando era privo di sensi, morto o svenuto che fosse, e che qualcuno l’abbia gettato dal terrazzo. Non ci sono dubbi su questo.

Solo che i carabinieri quando mi hanno interrogato non hanno voluto sentire ragioni perché per loro il caso era chiuso.

Per noi di Alessandria Oggi, invece no.