Giovane di Novi si toglie la vita a Torino gettandosi da un ponte sul Po

Torino – Erano circa le quattro e mezzo di ieri pomeriggio quando i passanti hanno notato un ragazzino salire sulla balconata del Lungopo Diaz in Corso Cairoli e lanciarsi nel vuoto battendo la testa sul selciato del sottostante marciapiede dei Murazzi dopo un volo di circa dieci metri. Qualcuno ha subito dato l’allarme chiamando il 113 e subito sono arrivati i primi soccorritori quando il giovane respirava ancora e poi una squadra del 118, la Polizia e i Carabinieri, ma per il poveretto non c’è stato niente da fare perché nel frattempo era spirato. Si tratta di un giovane di 14 anni residente a Novi ligure (AL) che si era recato nel capoluogo piemontese in visita ai parenti e al nonno al quale, prima di compiere l’insano gesto, avrebbe inviato un sms in cui ha scritto che si sarebbe tolto la vita. Il giovane, di cui non sono state rese note le generalità, aveva 14 anni ed era uno studente del primo anno dell’Amaldi di Novi. Al momento non sono note le ragioni che lo hanno spinto a suicidarsi.