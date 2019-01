Il cadavere rinvenuto a Capanne di Marcarolo è proprio quello del fungaiolo di Genova

Bosio – È proprio del fungaiolo Saverio Tagliafierro il cadavere trovato il 31 dicembre scorso da un escursionista nei boschi in località Ponte Nespolo. Lo hanno riconosciuto ieri i familiari convocati dai carabinieri. Si chiudono così le ricerche del fungaiolo di 75 anni residente a Genova Pegli che era scomparso il 3 novembre scorso verso le due del pomeriggio dopo che si era inoltrato lungo il sentiero tra il Bric Arpescella e il monte Tugello (nella foto), in una zona impervia per un’escursione che inizia con un crinale roccioso piuttosto lungo e articolato con passaggi obbligati su roccia tra il 1° ed il 2° grado. La quota partenza è a 560 metri mentre la vetta raggiunge quota 847 metri. Aveva raggiunto il bosco a bordo della propria autovettura con un amico per raccogliere funghi e, dopo essersi separato da quest’ultimo, non ha più fatto ritorno nel punto in cui aveva parcheggiato l’auto. L’amico, non vedendolo tornare, aveva dato l’allarme per cui erano immediatamente scattate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di Alessandria e Novi Ligure, dei Carabinieri, dei Carabinieri Forestali, delle Guardie Forestali, del Corpo Antincendi Boschivi, del Soccorso Alpino, di una squadra della Croce Rossa, dei volontari di diverse associazioni che si sono avvalsi anche di un drone e di un elicottero dei Vigili del Fuoco, che avevano portato solo al ritrovamento del suo giaccone, del suo bastone e del cestino coi funghi raccolti. Le ricerche erano state sospese il 20 novembre scorso mentre la sua scomparsa era stata segnalata anche nel programma della Rai “Chi l’ha visto”. Il luogo del ritrovamento dista circa un’ora e mezza di cammino dalla località in cui Tagliafierro aveva lasciato l’auto e non si esclude l’ipotesi di un malore, dovuto allo sforzo prolungato per l’impegnativa escursione. Ora la salma è a disposizione del magistrato, che dovrà decidere sull’autopsia.