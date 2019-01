Due rumeni tentano lo stupro di una giovane italiana alle 9 e mezzo di mattina alla periferia di Tortona

Tortona (a.g.) – Il rumeno C.F.B. di 33 anni non ha fatto neanche un anno di carcere nonostante che dal 2013 sia “specializzato” in rapine una delle quali ai danni di un poveraccio senza fissa dimora. Ebbene, il suddetto rumeno C.F.B., appena scarcerato, per festeggiare, venerdì 28 dicembre scorso verso le 9:30, insieme ad I.B., 34 anni, un amico rumeno come lui, ha pensato bene di stuprare una donna dalle parti di Via Bengasi, vicino all’ex Alfa Tabacchi. La tecnica è stata sempre la stessa: i due hanno avvicinato la vittima con una scusa, lei ha dato ascolto e loro, con avances sempre più insistenti poi degenerate in una vera e propria aggressione, l’hanno trascinata in un capannone lì vicino (nella foto) e mezza spogliata nel tentativo di stuprarla. Dopo averle sottratto il cellulare, proprio mentre stava tentando di chiedere aiuto, l’hanno gettata a terra cercando di chiuderle la bocca e di denudarla sfilandole i pantaloni che indossava, col chiaro intento di usarle violenza sessuale. Mentre la stavano palpeggiando, con la forza della disperazione ha iniziato a scalciare e ad urlare a squarciagola riuscendo a cogliere di sorpresa gli aggressori dai quali è riuscita a divincolarsi ed è stata in grado di darsi alla fuga. Visibilmente scossa e in lacrime, la giovane donna è riuscita a raggiungere la vicina stazione ferroviaria dove è stata aiutata da un signore che dava l’allarme. Nel giro di qualche minuto arrivava un equipaggio dell’aliquota radiomobile dei Carabinieri di Tortona che, apprese le primissime notizie dell’accaduto e la sommaria descrizione degli autori dell’aggressione, aveva immediatamente avviato le ricerche, mentre il personale della locale aliquota operativa iniziava le indagini.

La vittima, terminata la deposizione in caserma, è stata trasferita all’Ospedale di Novi Ligure dove è stata presa in carico dall’apposita equipe multidisciplinare in attuazione del protocollo “Codice Rosa” adottato in supporto delle vittime della violenza di genere. Al termine dei necessari accertamenti clinici, la donna era stata dimessa con una diagnosi di “trauma psichico da riferita aggressione a sfondo sessuale” e la conseguente prognosi di dieci giorni.

Le indagini hanno portato ad alcuni componenti di un gruppo di cittadini rumeni soliti a girovagare nella zona della stazione e nei vari supermercati di Tortona.

Ieri pomeriggio è stato fermato un possibile sospettato, un rumeno senza fissa dimora in Tortona, in compagnia di altri due connazionali. Mentre i tre sono finiti in caserma, gli uomini della Benemerita hanno raggiunto l’abitazione di uno dei tre, in Via Don Sturzo, sorprendendovi all’interno l’affittuario dell’alloggio, sempre di nazionalità rumena ed un suo connazionale, già noto ai militari in quanto pluripregiudicato, che dormiva profondamente.

La perquisizione ha permesso di trovare, in cucina, il telefono cellulare rapinato alla vittima dell’aggressione, proprio mentre ne era in corso la formattazione in quanto la SIM card era già stata sostituita con un’altra.

Nel corso degli accertamenti la vittima ha riconosciuto due dei soggetti fermati come gli autori materiali dell’aggressione subita la mattina precedente, mentre gli altri tre sono risultati completamente estranei ai fatti.

I due rumeni sono stati arrestati per rapina aggravata e violenza sessuale di gruppo. Il P.M di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, Elisa Frus, ne avrebbe poi disposto la traduzione in carcere, richiedendo nel contempo al GIP del Tribunale di Alessandria Tiziana Belgrano la convalida del fermo e la contestuale emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere.