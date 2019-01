I leoni del basket miagolano e continuando a miagolare rischiano la retrocessione

Tortona (Lorenzo Villa) – Resta avvolta nel mistero l’entità della cifra spesa da Beniamino Gavio per allestire il Bertram Derthona Basket, la squadra che milita in A2 con malcelate ambizioni di promozione. I bene informati dicono che l’industriale di Castelnuovo Scrivia abbia sborsato una cifra che oscilla tra uno e due milioni di euro, si pensa a circa 1,6 milioni, almeno. A domanda diretta Gavio smentisce e minimizza, ma facendo due conti il numero che viene fuori è proprio quello. Gli è che i tortonesi continuano a perdere per cui la situazione s’è fatta drammatica in quanto la squadra di Gavio e Picchi (Marco Picchi, capogruppo del Pd in consiglio comunale nonché a.d. del Derthona Basket) è piazzata mestamente al terzultimo posto in classifica e si trova a lottare per la salvezza. Non è finita perché il maggior sponsor, oltre al danno deve sopportare anche le beffe, in quanto pare che l’a.d. Picchi e coach Ramondino gli abbiano chiesto altri soldi (ancora!) per rafforzare la squadra. Purtroppo Beniamino Gavio ha moltissime cose più importanti da fare ma, secondo i soliti bene informati, si sarebbe ugualmente accorto che il buon Picchi ha comprato la bellezza di sette giocatori dallo stesso procuratore. Avrà fatto la scelta giusta, per carità, anche se i critici più attenti hanno eccepito il fatto che una maggiore attenzione al mercato avrebbe certamente giovato alla squadra tortonese. Poi c’è la grana dei giocatori Knowles e Ganeto i quali, se non troveranno una sistemazione, per contratto hanno diritto ad allenarsi a parte e ad essere pagati fino al termine dell’annata. Come se non bastasse il Bertram Derthona è un colabrodo per il fatto che non c’è solo un ruolo scoperto, a dimostrazione che la compagine è stata messa insieme senza tener conto delle caratteristiche tecnico-tattiche dei giocatori. In questa situazione non bisogna stupirsi che il morale dei giocatori sia sotto i piedi, anche perché quando una squadra parte per lottare al vertice si ritrova al giro di boa nel gruppone di coda con tutti che lottano disperatamente per non retrocedere, non c’è molto da stare allegri. E, mentre accade tutto ciò, si staglia all’orizzonte la dura partita contro la capolista Bergamo che sarà disputata domenica al palasport di Voghera. La vittoria per il Derthona è d’obbligo anche se i bergamaschi sono clienti un po’ troppo scorbutici per i Leoni (si fa per dire) che, oltre tutto, hanno l’infermeria affollata.

Intanto i tifosi iniziano ad essere nervosi e su Facebook si leggono pesanti accuse alla società mentre si contestano i proclami trionfalistici di Picchi di inizio anno. Se va avanti così va a finire che il palazzetto dello sport non si farà più e Picchi dovrà rassegnare le dimissioni per non essere licenziato.