Per la morte di Massimo Garitta è stata arrestata una donna albanese

Ovada – Per la morte di Massimo Garitta di 53 anni di Ovada, il cui cadavere è stato trovato nel primo pomeriggio di martedì 1° gennaio in un campo sotto la ferrovia che fiancheggia la provinciale 456, a poca distanza dal casello autostradale di Belforte, è stata fermata una donna albanese, A.P. di 24 anni, residente ad Ovada coi familiari, che avrebbe ammesso di averlo investito con la sua Lancia Y. I carabinieri di Ovada che conducono le indagini sono risaliti a lei grazie alle tracce lasciate nell’incidente, come il numero di targa impresso sul giubbotto della vittima insieme al numero di matricola della marmitta dell’auto molto visibile grazie al forte calore che l’ha addirittura stampato a fuoco sui vestiti del Garitta. La donna, che è stata fermata stanotte, è stata interrogata a lungo in caserma ed alla fine avrebbe ammesso di avere dato un passaggio alla vittima verso le 18,30 del 31 dicembre per poi dirigersi verso il campo. Sarebbe nata una violenta lite scaturita dai maltrattamenti dell’uomo, probabilmente culminata con la fuga in auto della donna ed il conseguente investimento dell’uomo che era rimasto fuori. Per la donna, a questo punto, sono scattate le manette per omicidio ed ora è rinchiusa nel carcere di Vercelli.