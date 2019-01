Cosa si può trovare dentro i vaccini?

Per contrastare la disinformazione sui vaccini, abbiamo sentito il dovere di riprendere questa intervista da YouTube fatta al professor Stefano Montanari, uno dei massimi esperti italiani in tema di vaccini e nanotecnologie chimico-farmaceutiche, che si è svolta a Modena nel novembre del 2015.

Stefano Montanari, nato a Bologna il 7 giugno 1949 (www.stefanomontanari.net)

1972: Laurea in Farmacia presso l’Università di Modena con una tesi di Microchimica

1972 –1979: Consulente tecnico di BOSA S.p.A. – Milano nel settore cardiochirurgia, cardiologia ed emodialisi

Dal 1985 Consulente del Laboratorio di Biomateriali dell’Università di Modena

1997-1999: Direttore Scientifico del progetto Biosa per lo sviluppo di una valvola cardiaca di pericardio bovino.

1985-1995: Consulente scientifico di Angiocor – Lille (Francia) per lo sviluppo di filtri per vena cava

1996-2003 Consulente scientifico di ALN – Bormes les Mimosas (Francia) per lo sviluppo di un filtro per vena cava estraibile.

2003 Consulente scientifico del Progetto Mondiale per l’applicazione ultrafase alle tecniche di elettrocardiografia.

Dal 2004 Direttore scientifico del laboratorio Nanodiagnostics di Modena.

Dal 2005 consulente dell’Osservatorio Militare italiano.

Dal 2007 consulente del senatore Fernando Rossi per questioni ambientali.

Svolge consulenze per Procure della Repubblica e per vari enti su questioni ambientali.

Inventore di un filtro per vena cava estraibile, di una valvola cardiaca protesica, di un sistema per drenaggio pleurico, di un’apparecchiatura per elettrofisiologia e stimolazione cardiaca transesofagea e transvenosa, di cateteri per elettrofisiologia transesofagea, di un sistema per la misura della produzione oraria di urina, di una sacca per urina con un sistema per prevenire le infezioni retrograde.

Insegnante a vari corsi di aggiornamento medico e tecnico sulla filtrazione cavale.

Insegnante a vari corsi di aggiornamento medico e tecnico sulle nanopatologie.

Dal 2004 insegnante all’Interuniversity Master in Nanotechology di Venezia (Università Ca’ Foscari, Università di Padova, Università di Verona)

Dal 2005 insegnante al master universitario in sviluppo sostenibile e promozione del territorio dell’università di Torino e della Comunità Europea

Autore di articoli scientifici sulla tecnica della filtrazione cavale e sulle tecniche di prevenzione della tromboembolia polmonare.

Coautore del libro “Tromboembolia Polmonare e Filtri cavali” curato da C. Rabbia e G. Emanuelli (Il Pensiero Scientifico Editore), 2000

Autore di numerosi articoli scientifici sulle nanopatologie e coautore di un volume pubblicato negli USA (“Handbook of Nanostructured Biomaterials and Their Applications in Nanobiotechnology” a cura di H.S. Nalwa, pubblicato da American Scientific Publishers), 2006

Autore con A.M. Gatti del libro “Nanopathology ” edito da Pan Stanford, 2007.

Autore del DVD con libro “L’insidia delle polveri sottili ” editore Macro, 2007

Autore del libro “Il girone delle polveri sottili ” sull’inquinamento da polveri, editore Macro, 2007

Curatore del libro “Lo stivale di Barabba ” sul problema dei rifiuti, editore Arianna Editrice, 2008.