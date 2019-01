Di Maio: più tempo ad advisor per la Pernigotti

Novi Ligure – La passerella dei politici – da Di Maio a Muliere – per la vertenza della Pernigotti è una presa in giro perché tutti sanno che qualcosa si può comprare se qualcuno vuol vendere. E la Toksoz, attuale proprietaria della Pernigotti, potrebbe vendere lo stabilimento ma non il marchio, per cui tutte le manifestazioni organizzate cinicamente da politici e sindacati lasciano il tempo che trovano. Ieri a Novi è arrivato il vicepremier Di Maio che ha incontrato i dipendenti della Pernigotti insieme al sindaco Rocchino Muliere: “Siamo disposti a una trattativa a oltranza – ha detto Di Maio – per convincere la proprietà ma è fondamentale dare più tempo all’advisor: più soggetti interessati troveremo, più riusciremo a convincere l’azienda che esistono soluzioni alternative a quelle che aveva prospettato”. La Sperlari vuole comprare ma se nessuno vende non ci sono speranze e la Pernigotti dovrà lasciare Novi dopo oltre 150 anni. Un altro primato delle sinistre.