Marocchino ubriaco aggredisce i carabinieri con un cutter e finisce ai domiciliari

Acqui Terme – Prima infastidisce clienti poi aggredisce i carabinieri. Protagonista di questo show è stato giovedì sera un marocchino di 36 anni completamente ubriaco che ha affrontato gli uomini della Benemerita con un cutter cercando di opporre resistenza all’arresto. Era stato il titolare del bar a chiamare i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NOR di Acqui Terme che sono riusciti ad immobilizzare l’uomo, riportando lesioni, contusioni e distorsioni muscolari giudicate guaribili in alcuni giorni. Il marocchino, su disposizione del PM di turno, nella mattinata di venerdì è stato arrestato per minaccia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, e gli è stata inflitta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Acqui Terme con divieto di uscire dall’abitazione in orario notturno.