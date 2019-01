Brutta sconfitta del Casale opposto al Biella

Casale Monferrato – Delusione in casa Junior Casale. I Rossoblù, 15° giornata del campionato di serie A2 Ovest, hanno, infatti, perso tra le mura amiche del Palaferraris il derby con Edinol Biella 65-57.

Un ko amaro che fa scivolare la squadra di coach Mattia Ferrari al settimo posto.

Niente Final Eight di Coppa Italia di serie A2, quindi, per Martinoni e compagni. Dopo un primo quarto chiuso in vantaggio, la squadra casalese ha subìto il ritorno dei lanieri.

Ai padroni di casa non sono bastati i 18 punti di Pinkins, i 12 di Denegri e i 10 di Martinoni.

Di seguito la cronaca (fonte asjunior.com).

Inizio contratto per le due formazioni, è Martinoni a sbloccare la partita dopo 3? di gioco mentre dall’altra parte il primo canestro arriva per mano di Wheatle; Pinkins e Musso si caricano e in un amen portano la Junior sull’11-2 con coach Carrea che richiama i suoi in panchina. La Junior stringe le maglie della difesa ma Wheatle non si fa abbattere e trova il canestro (11-5) mentre nell’altra metà campo ci pensa ancora Pinkins a portare i suoi sul 14-5 con un gioco da tre punti; Casale litiga con il ferro in attacco e Sims ne approfitta dalla media con Biella che pare essersi ritrovata e al nuovo canestro di Sims (14-11) è coach Ferrari a fermare il gioco. Valentini risponde subito presente con un canestro dall’arco e il primo quarto termina 17-12.

Harrel e Tinsley aprono il secondo periodo, mentre le due squadre si rispondono a vicenda con Vildera e Cattapan: l’Edilnol alza il ritmo ulteriormente ma la Novipiù non è da meno. Wheatle impatta sul 23-23 con una tripla allo scadere mentre Casale continua ad inimicarsi il ferro: i rossoblu provano a mostrare i muscoli a rimbalzo e Martinoni ritrova il fondo della retina mentre nella metà campo biellese ci pensa Wheatle a trainare i suoi (25-27). Chiarastella e Denegri si rispondono a suon di triple e Casale rimane lì (31-32): gli ospiti non ci stanno e trovano il nuovo allungo sulla sirena con Chiarastella ma Martinoni e chirurgico a gioco fermo e le squadre vanno all’intervallo sul 33-35.

Il canestro di Pinkins e il libero di Wheatle danno il via al terzo periodo con Chiarastella e Harrel che provano a suonare la carica della Edilnol (35-41); la Novipiù non riesce a trovare il feeling con il canestro e alla tripla di Chiarastella coach Ferrari chiama immediatamente i suoi in panchina. Pinkins prova a innescare una reazione nei suoi, ma Harrel non è da meno e realizza il 37-50: i rossoblu tornano aggressivi in difesa con Cattapan che realizza solo uno dei liberi a disposizione. Denegri vola a canestro per il 40-50 poi Biella rallenta il ritmo ma trova un canestro importante co Sims : la Junior trova altri due punti ancora per mano di Denegri ed è Martinoni a chiudere il quarto 44-52.

Vildera e Martinoni inaugurano l’ultimo periodo poi Biella continua da dove aveva lasciato e coach Ferrari ricorre subito ai ripari fermando il gioco (44-56); la Novipiù continua a essere in difficoltà e Biella prova ad approfittarne ma Tinsley e Battistini non ci stanno e vanno a segno. Casale torna a crederci ed è ancora Tinsley a realizzare per il 49-56 mentre ora è coach Carrea chiamare il minuto di sospensione: Harrel trova due canestri fondamentali per la squadra ospite mentre la Novipiù non trova il fondo della retina. Sims non sbaglia a gioco fermo mentre Pinkins realizza solo uno dei tiri a disposizione: Harrel e Pinkins si rispondono poi a vicenda ma ormai è troppo tardi e Biella conquista la vittoria 58-65.