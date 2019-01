I Leoni continuano a miagolare: sconfitta casalinga per il Bertram Derthona

Voghera – Al PalaOltrepò di Voghera, 15° giornata del campionato di Serie A2 Ovest, i Leoni hanno perso 75-78 contro la capolista Bergamo Basket al termine di un match combattuto da entrambe le parti.

In doppia cifra, per i tortonesi, Blizzard, Alibegovic e Ndoja. Ma non è bastato.

La cronaca del match, tratta dal sito di Derthona Basket.

Dopo un avvio positivo, con buona intensità su entrambe le metà campo, la Bertram subisce il primo parziale della gara di Bergamo (5-9 al 4’) che costringe coach Ramondino a fermare il gioco. Il momento favorevole ai lombardi è alimentato dai canestri da tre punti di Fattori e Benvenuti, che spingono la formazione di Dell’Agnello al +12 (5-17) di metà frazione. Nel momento di massima difficoltà, arriva poi la reazione dei bianconeri guidata dalle triple di Blizzard: alla prima sirena gli ospiti conducono 16-21.

Nel secondo quarto il Derthona produce un grande sforzo difensivo che limita le soluzioni avversarie: è poi a seguito di un fallo tecnico per proteste comminato a Dell’Agnello che la Bertram torna a un solo punto di distacco (22-23). Il momento favorevole alla formazione di coach Ramondino prosegue anche nei minuti successivi: il sorpasso arriva al 16’ (30-29) con una tripla di Tuoyo che costringe Bergamo a fermare le operazioni. Nel finale gli ospiti tornano a condurre nel punteggio: il primo tempo, chiuso dai canestri di Spizzichini e Zugno, termina con i lombardi in vantaggio 34-38.

Al rientro dagli spogliatoi partono meglio i bianconeri che, con un parziale di 5-0, tornano avanti (39-38): Bergamo risponde poi con un 6-0 tutto firmato Roderick. La partita scorre sul filo dell’equilibrio, con continui sorpassi e contro sorpassi: nel finale le giocate di Alibegovic spingono la Bertram al 54-50 con cui termina il terzo quarto.

In avvio di ultima frazione il Derthona produce un break di 6-0, che vale il vantaggio in doppia cifra (60-50 al 32’) e costringe coach Dell’Agnello a fermare il gioco: Bergamo, in uscita dal time-out, reagisce alzando l’intensità della propria difesa e affidandosi alla creatività di Roderick e Taylor in attacco, riducendo il gap fino al 62-56 del 36’. Nei minuti seguenti prosegue il momento favorevole agli ospiti, che impattano a quota 64 con due liberi di Roderick a 46 secondi dalla fine. Nell’attacco successivo un canestro da due punti di Blizzard riporta avanti la Bertram (66-64 a 28 secondi dalla sirena): è ancora Roderick, glaciale in lunetta, a pareggiare la partita a 12 secondi dalla fine. L’ultimo tiro di Blizzard non trova il fondo della retina: è overtime al PalaOltrepò.

Partenza sprint di Bergamo nel supplementare: il 6-0 firmato Benvenuti-Taylor, vale il +6 (66-72) e costringe coach Ramondino a fermare il gioco. I canestri di Blizzard e Spizzichini riportano il Derthona a -2 (72-74). Nel finale, dopo la tripla di Blizzard che vale il 75-76, una rubata con canestro di Taylor regala il successo alla capolista, che vince 75-78.