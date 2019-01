Suspiria (V.M.14 anni)

Suspiria è un film di genere horror, thriller del 2018, diretto da Luca Guadagnino, con Dakota Johnson e Tilda Swinton. Uscita al cinema il 01 gennaio 2019. Durata 152 minuti. Distribuito da Videa. Suspiria, rivisitazione del classico horror di Dario Argento, secondo il regista Luca Guadagnino, è ambientato in Germania negli anni 70 dove una ballerina americana si iscrive alla Tanz Akademie per seguire i suoi prestigiosi corsi di danza, ma quando inizieranno a scomparire alcune ragazze scoprirà che l’istituto, fondato dalla potente e malvagia strega, la Mater Suspiriorum, è una copertura per lo studio delle scienze occulte. Il film, arricchito dalla colonna sonora di Thom Yorke, leader dei Radiohead, vede come protagonisti principali Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz e Jessica Harper

* DATA USCITA: 01 gennaio 2019

* GENERE: Horror, Thriller

* ANNO: 2018

* REGIA: Luca Guadagnino

* ATTORI: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Lutz Ebersdorf, Jessica Harper, Chloë Grace Moretz, Angela Winkler, Sylvie Testud, Renee’ Soutendijk, Ingrid Caven, Malgorzata Bela

Megaplex Stardust Tortona

dal 7 gennaio 2019

SALA 5 – 22:50

* PAESE: Italia, USA

* DURATA: 152 Min

* DISTRIBUZIONE: Videa