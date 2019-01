Un bel Casale vince meritatamente a Sestri

Sestri Levante (Sestri Levante 1 – Casale Fbc 4) – Si è aperto nel migliore dei modi il 2019 per il Casale Football Club. A Sestri Levante domenica, prima giornata del girone di ritorno, i Nerostellati hanno vinto 4-1 mantenendosi saldamente nelle parti medio alte della classifica.

Di Coccolo, Cappai, Cintoi e Pavesi i gol che hanno regalato alla squadra allenata da mister Buglio un ennesima, convincente, vittoria.

Al momento i monferrini, infatti, sono quarti ma il secondo posto, attualmente occupato dalla Sanremese tre punti sopra il Casale, è nettamente nel mirino dei piemontesi.

La cronaca.

Casale subito in vantaggio al 3’: Pavesi smista in area una palla pericolosa per la conclusione bassa di Coccolo che non lascia scampo all’ex Adornato.

Alla mezz’ora il raddoppio dei Neri: Cappai è steso in area di rigore, per il signor Bullari da Brescia non ci sono dubbi. Dal dischetto va lo stesso Cappai che non sbaglia.

Al 32′ Il Sestri Levante accorcia le distanze con un colpo di testa di Cuneo: 1-2.

Nella ripresa è sempre il Casale a menare le danze e al 32’ trova il tris con Cintoi che, su calcio d’angolo, insacca di testa.

Al 39’ arriva il poker: assist di Cardini, appena entrato, per Pavesi che scavalca Adornato, uscito dai pali, con un pallonetto.

Finisce 4-1 e l’anno nuovo per i piemontesi non poteva iniziare meglio. Nel prossimo impegno, domenica 13 gennaio alle 14,30, il Casale riceverà la visita della Bustese Milano City.

Sestri Levante (4-4-2): Adornato; Melli, Bergamino, Pane, Mautone; Molinari, Cusato (5’st Gargano), Bagnato, Croci; Bennati, Cuneo. A disp.: Confortini, Serra Sanchez, Bonci, G. Righetti, Revello, M. Righetti, Cardella, Bancalari. All.: Celestini.

Casale Fbc (4-3-1-2): Fontana; Di Giovanni, Cintoi, Bettoni, M’Hamsi (20′ st Fabbri); Coccolo (15′ st Villanova), Todisco, Vecchierelli (38′ st Sadouk); Simone; Pavesi (45′ st Buglio A.),Cappai (33′ st Cardini). A disp.: Consol, Marinai, Osellame, Mazzucco. All.: Buglio.

Gol: 3′ pt Coccolo (C), 30′ pt Cappai (C) rig., 32′ pt Cuneo (SL), 32′ st Cintoi (C), 39′ st Pavesi (C).

Arbitro: Bullari di Brescia.

Ammoniti: Bennati, Adornato (SL); Cintoi, M’Hamsi, Pavesi (C).

Espulsi: 12′ st Pane (SL) e Bettoni (C).

Corner: 4-5.

Recuperi: 2+5.