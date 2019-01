Sempre la stessa vetrina sfondata di notte in Via Vochieri ad Alessandria

Alessandria – Seconda spaccata in pochi giorni ai danni del barbiere Barber Shop di Via Vochieri 55, davanti alla sede della Camera di Commercio. Stando alle prime testimonianze era circa l’una e mezzo quando un tizio con una mazza ha rotto la vetrina del negozio. Immediato l’intervento delle Volanti ma dell’autore del gesto nessuna traccia in quanto si sarebbe dileguato a piedi imboccando Via Verona per poi far perdere le sue tracce nel dedalo di vie del centro storico.

Il problema degli atti vandalici in città inizia ad essere preoccupante dopo i raid di dicembre quando, nella notte fra venerdì 7 e sabato 8, una banda di minorenni ha imperversato nelle vie del centro danneggiando vetrine. Tutto ha avuto luogo principalmente in Via San Lorenzo, Via Ferrara, Via Milano, Via San Giacomo della Vittoria. Qualche testimone ha detto che a mezzanotte alcuni ragazzini sono saliti sul trenino di Natale che girava in centro urlando e sbraitando forse in preda ai fumi dell’alcol.

In Via Vochieri invece i fatti assumono altri contorni in quanto è stata danneggiata sempre la stessa vetrina per cui si pensa ad una forma di estorsione. L’ultima volta che è stata presa di mira era il 21 dicembre. Si tratta dell’accanimento di un conoscente del titolare per qualche “conto in sospeso”, oppure è qualcosa di più grave?

“Pizzo” lo chiamano al Sud: se paghi ti lasciamo in pace, se non paghi iniziamo a spaccare la vetrina e poi andiamo avanti con altre azioni intimidatorie… sempre più convincenti.

L’ipotesi non sembra infondata in quanto, a questo proposito, sarebbero iniziate le indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Alessandria.