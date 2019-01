Entro il 2019 restyling e maggiore sicurezza alla stazione di Acqui Terme

Acqui Terme – Confermati i lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria di Acqui Terme. Fra le varie possibilità d’intervento, c’è anche quella che prevede l’attivazione di un distaccamento di polizia ferroviaria, finora assente in città. A darne l’annuncio è lo stesso Sindaco di Acqui, Lorenzo Lucchini, anche se pare che non si possa dire che siamo ai nastri di partenza: il restyling della stazione avrà inizio infatti dopo settembre. E il tema sicurezza è ovviamente al centro. Oltre al previsto distaccamento della Pol.Fer. (sul quale però non vi sono ancora certezze), il Consigliere Comunale in quota Lega Marco Protopapa sottolinea l’opportunità di riconvertire gli spazi dell’ex edicola a piccolo avamposto della vigilanza urbana, come succede già in Liguria, in modo da poter fornire ancora maggior sicurezza ai viaggiatori e controlli più efficaci specie agli arrivi. Non è da escludere però che, ai vari ammodernamenti già previsti, come il rifacimento di fabbricato e pensiline, la costruzione di nuovi marciapiedi rialzati, il potenziamento dei sistemi d’informazione, e l’istallazione di nuovi ascensori e di luci a led, possa anche essere avanzata la proposta di aggiunta di telecamere di sorveglianza, così da scoraggiare al massimo lo stazionamento di soggetti poco raccomandabili in zona. Del resto, le segnalazioni in proposito risultano parecchie, e pare vi sia stato anche un caso di aggressione ai danni di un ex sindaco dell’acquese. Si dice che la situazione sia migliorata da quando i pattugliamenti in stazione sono diventati più frequenti, ma evidentemente c’è ancora da fare per raggiungere gli obiettivi di sicurezza che l’attuale amministrazione si è prefissata.