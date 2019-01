Bertram Derthona: bella partita, vittoria meritata

Voghera – Importante successo casalingo del Bertram Derthona. Al Palaoltrepò di Voghera i Leoni bianconeri si sono imposti su Leonis Roma 88-81 nel match valido per la 17a giornata del campionato di basket Serie A2 Ovest.

Da sottolineare l’ultimo quarto d’ora del roster allenato da coach Ramondino, capace prima di inseguire senza perdere punti e poi di sorpassare grazie alle ottime prove di Spizzichini, Viglianisi e Blizzard.

Sugli scudi anche Alibegovic, Bertone e Lydeka.

La cronaca della partita tratta dal sito di Derthona Basket

Dopo un avvio di gara equilibrato, in cui entrambe le squadre trovano buone soluzioni offensive, è la Leonis, guidata dalle iniziative di Hollis, a produrre il primo break della gara: è dopo la tripla del 10-18 (al 6’) segnata dall’ala americana che coach Ramondino interrompe il gioco. In uscita dal time-out arriva la reazione dei bianconeri, che alzano l’intensità della propria difesa e trovano un paio di canestri da tre punti di Alibegovic che accorciano il gap: alla prima sirena la Leonis conduce 19-22.

La Bertram torna ulteriormente a contatto grazie a Gergati, prima di un 5-0 firmato Hollis che vale il massimo vantaggio ospite nella gara (24-31 al 13’): nei minuti successivi Roma trova il canestro da fuori con continuità – due volte con Amici, una con Loschi – che valgono il primo divario in doppia cifra della partita (32-42 al 16’). Nel finale del primo tempo, la Leonis risponde a ogni tentativo di rimonta dei bianconeri: il canestro di Alibegovic a fil di sirena fissa il punteggio sul 42-49 dell’intervallo.

Nei primi minuti del secondo tempo sono i canestri da fuori di Alibegovic e Zeisloft a muovere il punteggio e la Leonis continua a mantenere il proprio margine di vantaggio (59-65 al 28’). Nel finale di frazione il divario rimane invariato, con Roma che alla terza sirena conduce 61-69.

In apertura di ultimo periodo la Bertram riduce le distanze con due triple di Spizzichini e Viglianisi (70-74 al 33’) che costringono coach Corbani a fermare il gioco. Il parziale favorevole ai bianconeri prosegue anche dopo il time-out: le triple di Viglianisi e Blizzard valgono il vantaggio (78-74), infiammano il PalaOltrepò e provocano un’altra sospensione di coach Corbani. La grande pressione difensiva messa in campo dalla squadra di coach Ramondino crea grandi difficoltà all’attacco ospite: in attacco, la Bertram trova iniziative corali contro la difesa a zona degli avversari e dilata il margine fino al +9 (85-76) del 38’. Il 5-0 di Amici e Infante accorcia le distanze (85-81 a 17 secondi dalla sirena), sul fallo sistematico Blizzard fa 1/2 in lunetta ma sull’errore della guardia Ndoja cattura un importante rimbalzo offensivo il suo 2/2 vale il +7 (88-81) con cui si chiude la gara.