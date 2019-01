Con Industria 4.0 la moda scopre di avere bisogno di addetti

Milano (Pambianco news) – Nei prossimi cinque anni servono quasi 50mila addetti in tutti i segmenti della filiera della moda. La stima arriva da un’elaborazione di Unioncamere sull’evoluzione attesa della domanda di lavoro in Italia nel periodo 2017-2021 che è stata presentata da Sistema moda Italia all’ultima edizione di Job&Orienta a fine novembre, e mette in luce una situazione spesso poco conosciuta. Il settore della moda sta vivendo da tempo un allarme occupazione al contrario, ovvero servono nuove figure da inserire all’interno delle aziende dei diversi comparti produttivi. La necessità sarà, con ogni probabilità, sempre più impellente nei mesi e anni, in concomitanza con due fattori: da una parte i possibili effetti della riforma pensionistica appena approvata (e per la quale si attendono i decreti) che potrebbe portare all’uscita dal mondo del lavoro di numerose figure professionali chiave nella manifattura e dall’altra le richieste legate all’industria 4.0. Il comparto moda si sta, infatti, adattando all’ingresso massiccio dell’information technology nelle aziende ma servono anche addetti che sappiano coniugare manualità e conoscenze digitali.

Il tema, approfondito su questo numero di Pambianco Magazine, è più che mai attuale e trova conferma nelle stime raccolte dai principali distretti industriali. Si va da Biella, secondo cui il fabbisogno di addetti sul territorio da impiegare nel settore tessile è di circa 1.200 persone nei prossimi cinque anni, al territorio fiorentino dove negli ultimi due anni la stima dei nuovi addetti da inserire nell’ambito della pelletteria è di circa 3mila figure. E poi ancora la parte nord della Toscana (1.100 lavoratori da inserire) e il Veneto dove più di un terzo dei 60mila addetti della moda ha più di 50 anni e il ricambio è fondamentale. Per superare questo gap, si stanno muovendo le associazioni confindustriali dei singoli distretti, attive nel rafforzare gli accordi con le scuole professionali locali e dare una visione più concreta del mondo del lavoro nell’ambito della moda.