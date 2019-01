Ecco perché Facebook, Google e Amazon vogliono fare i banchieri on line

da Wired.it – Chiederemo un mutuo a Facebook? E il nostro conto corrente lo gestirà Amazon? O Google? Non è una ipotesi così remota come sembra, visto che in realtà i big della tecnologia stanno aprendo sempre più velocemente anche questo nuovo fronte: quello dei servizi bancari. Prima negli Stati Uniti e in Asia, adesso in Europa, aziende come Amazon, Facebook e Google chiedono licenze per trasferimenti monetari, pagamenti digitali e attività finanziarie.

È un fronte relativamente nuovo del fintech, che mette i grandi istituti bancari di fronte non solo a soggetti come Stripe e PayPal, impegnati nella disintermediazione dei pagamenti online, ma anche ai “soliti noti”, i big dell’hi-tech che con i propri servizi e prodotti toccano centinaia di milioni di clienti.

La normativa europea, la Psd2, lo consente: ad aziende di ecommerce come Amazon e social media come Facebook è riconosciuta la facoltà di diventare Pisp (sigla che sta per Payment initiation service provider) e connettere il pagamento direttamente al conto corrente bancario del cliente tramite delle Api In pratica: aziende come Facebook e come Google possono, previo ovviamente il consenso dell’utente, accedere in modo sicuro al conto corrente e raccogliere il pagamento dovuto.

Il vantaggio di Facebook

Facebook, in particolare, si trova sicuramente in una posizione unica visto che possiede il più grande ecosistema relazionale del pianeta e che, tramite WhatsApp e Messenger, è l’unico in grado di interagire a più livelli con i propri utenti e gestirne l’identità digitale.

Se fatto bene questo apre la porta a varie tipologie di servizi tra i quali sicuramente ci sono i pagamenti.

Secondo una ricerca condotta da Price Waterhouse Cooper due terzi delle banche occidentali sono convinte che il rischio sia perdere il controllo della loro interazione diretta con i clienti, cedendolo a strumenti come Facebook Payments, che funziona da strumento quotidiano per pagamenti, servizi di ecommerce, e alla fine anche servizi bancari più strutturati.

Le mosse di Google

Non c’è ovviamente solo Facebook. Google, per esempio, ha ottenuto una licenza dalla Lituania per la e-money di Google Payment. Questo permette, grazie alla posizione strategica e all’approccio mercantile del paese baltico, di offrire servizi finanziari attraverso tutto il territorio europeo. La licenza, ottenuta lo scorso dicembre, permette a Google di processare i pagamenti ma anche di emettere una moneta digitale e gestire portamonete digitali.

Il cambiamento è enorme. Google Pay adesso è sostanzialmente un portafoglio digitale, che contiene le credenziali delle carte di credito e di debito dell’utente e permette di fare acquisti online, in app e offline. Con una licenza di e-money, come viene definita dalla normativa, Google può conservare e trasferire elettronicamente i fondi dei suoi utenti, ma non permette ancora di avere dei veri e propri servizi bancari come conti in cui depositare il denaro o l’emissione di prestiti o mutui.

Le porte d’Europa

La Banca centrale della Lituania è il porto più veloce per entrare nel mercato della e-money per i grandi della tecnologia. Il paese baltico ha rilasciato 39 licenze finora, anche se ad andare ancora più veloce è il Regno Unito, che ne ha rilasciate 128. Ovviamente per le Banche centrali il business non è solo nel presupposto che ci siano delle tecnologie per facilitare tutta la parte di verifica del rispetto delle normative, ma anche nel guadagno che ciascuna azienda hi-tech (o banca tradizionale) che vuole questo tipo di licenza deve pagare e il particolare regime fiscale che ne consegue.

Facebook ha ottenuto la stessa licenza in Irlanda nel 2016, mentre Amazon Payments Europe ha una licenza emessa nel Lussemburgo. Ci sono dentro anche i fintech come Stripe ma anche come TransferWise, startup londinese che si occupa di servizi di trasferimento e cambiavalute, oppure Wirex che ha una piattaforma di pagamenti basati su critpovaluta.

Ma il vero cambiamento di fondo è la normativa del Regno Unito Open Banking, avviata un anno fa, che costringe le nove grandi banche di quel paese a condividere i dati dei clienti con le terze parti, se questi sono d’accordo. L’idea era di aumentare la concorrenza tra banche, ma ha invece aperto la porta a due gruppi di aziende hi-tech: i Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon e MicrosofT) da un lato, e i Bat cinesi dall’altro (Baidu, Alipay e Tencent).

Pagamenti con la piattaforma cinese Alipay

Proprio i colossi cinesi sono il punto di riferimento per gli americani. A Shanghai come a Pechino (ma anche nella Chinatown milanese o parigina, per dire) si entra in un ristorante con dei codici qr sul tavolo, ci si siede e si scansiona il proprio con il telefonino usando però direttamente WeChat, si ordina, si mangia e si paga il tutto con Alipay. Tutta la parte di gestione dell’ordine e dei pagamenti avviene dentro il telefonino, il cameriere porta solo le cose da mangiare. E anche il telefonino alla fine è irrilevante perché app come WeChat sono diventate un sistema operativo virtuale e trasversale ai vari produttori ed ecosistemi.

Per le piccole trattorie come per le catene è l’opportunità di disintermediare i circuiti bancari tradizionali e gestire il proprio business anche da un punto di vista finanziario in maniera più leggera. Il pagamento sta sulla stessa piattaforma dove ci sono i propri clienti, dove si possono fare micro-investimenti in marketing e pubblicità social, dove insomma c’è la vera azione. E i costi sono molto più bassi, perché per Facebook il core business è un altro (monetizzare l’utenza), mentre attrarre e gestire anche i pagamenti aumenta semplicemente il volume di informazioni che possono essere raccolte in forma più o meno anonima.

L’intesa con la finanza tradizionale

C’è spazio per le alleanze, oltre che per la concorrenza. Facebook (ma non solo) sta lavorando negli Usa per creare un tipo differente di alleanze con i big del settore bancario americano: Jp Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo e US Bancorp. Una strada sarebbe integrare servizi bancari dentro Messenger (e Whatsapp), come già è con American Express, Mastercard, MoneyGram e PayPal. Le banche tradizionali fanno resistenza.

Anche Apple prova la carta dei servizi di pagamento peer-to-peer (Apple Pay Cash) e di espandere la propria presenza nel settore dei pagamenti. Dopotutto, i pagamenti elettronici sono ancora una parte molto piccola del totale dei pagamenti che avvengono nel mondo, meno del 5% secondo i fondatori di Stripe, uno dei servizi di pagamenti più diffuso tra aziende grandi e piccole che fanno ecommerce.

Le frontiere dell’Africa

Oltre all’Europa, dove convergono attori americani e cinesi, c’è ovviamente l’Africa. Il continente ha da tempo una sua forma di spesa elettronica gestita tramite telefonini con l’invio di sms e adesso, sempre più, con la comparsa delle prime modalità di pagamento via app. Secondo la Economic Commission for Africa (Eca) delle Nazioni Unite e la International Financial Corporation (che rappresenta gli interessi del settore finanziario e bancario) l’Africa è il territorio in cui in futuro occorrerà promuovere la digital financial inclusion.

Che poi è una formula piuttosto asettica per dire che, a fronte di una ampia popolazione, ci sono pochissimi soggetti locali capaci di gestire una rete capillare di servizi finanziari digitali. E quindi molte opportunità per aziende straniere, soprattutto nella fase in cui la disintermediazione attraverso i telefonini permette di ottenere la capillarità nei servizi che puntano ai micropagamenti.

In Europa, invece, il punto centrale è la fiducia. I consumatori si affidano e affidano i loro soldi più facilmente a istituti di credito con una storia secolare (ma anche con dieci anni di crisi e fallimenti spettacolari o contenuti in maniera estremamente costosa per i cittadini europei, come la cronaca di questi anni ci racconta) oppure ai big della tecnologia con i quali hanno spesso una lunghissima e profonda relazione, vedi le varie Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft?

La seconda ipotesi, più temuta dalle banche, vede un futuro in cui chiederemo che ci vengano versati lo stipendio o le fatture sul nostro conto su Amazon Prime o su Google Bank o magari su Apple Pay in cambio di qualche beneficio come spedizioni gratuite, servizi cloud potenziati, telefoni in noleggio gratuito. Chissà.