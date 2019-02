Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando Cascio sfida lo Stato Italiano e le sue leggi

Palermo (Max Corradi) – Leoluca Orlando Cascio, eterno sindaco di Palermo, dopo avere deciso settimane fa la sospensione degli effetti del Decreto Sicurezza, nella parte che impatta le competenze del Comune, ha firmato ieri pomeriggio i primi provvedimenti connessi all’applicazione dello Statuto comunale, della legge nazionale e della Costituzione in materia di esercizio di diritti legati alla residenza.

In particolare il sindaco Orlando Cascio, avendo ricevuto le pratiche di iscrizione anagrafica di alcuni cittadini stranieri ritenute “irricevibili”, ha disposto – violando la legge – che le stesse siano comunque sottoposte alle verifiche tramite controlli (a Palermo?) da parte della Polizia Municipale (a Palermo?) sull’effettiva residenza in città (a Palermo?) e, in caso di verifiche positive, che si proceda alla iscrizione anagrafica e al rilascio della residenza, vioando la legge dello Stato (ma lui si chiama Orlando Cascio e può farlo… a Palermo) confermando che, in caso di definitivo accoglimento della richiesta di iscrizione, la stessa avvenga sul portale anagrafico utilizzando le sue personali credenziali d’accesso, assumendosi quindi la piena ed unica responsabilità dell’atto amministrativo (falso in atto pubblico, abuso di potere: 3 anni e sei mesi come minimo, ma lui si chiama Cascio ed è siciliano di Palermo). I quattro provvedimenti firmati da Orlando Cascio riguardano cittadini di nazionalità bengalese o libica, uomini e donne di età compresa fra 26 e 49 anni, senza permessi di soggiorno in quanto non ancora rilasciati dalle autorità italiane. Le pratiche analoghe già all’esame dell’Ufficio di Anagrafe e Stato Civile e gli appuntamenti per la ricezione delle stesse sono complessivamente circa 200.

Gli atti firmati da Leoluca Orlando Cascio analizzano la situazione normativa determinata dall’entrata in vigore del Decreto Sicurezza definendo il quadro complessivo come di “evidente difficoltà interpretativa” – ma non sa, o fa finta di non sapere, che la legge si applica e non si interpreta – a seguito dell’asserito conflitto fra norme tutt’ora in vigore dice lui. Scrive infatti il sindaco che “se le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, se la dimora dello straniero si considera abituale raggiunti i tre mesi di ospitalità in un centro di accoglienza, se la dimora abituale è fondamento della residenza e se, infine, è fatto obbligo a ognuno di chiedere l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale, ne deriva che tale iscrizione risulterebbe doverosa sia chiederla sia ottenerla (ove non esistano altri elementi ostativi a seguito delle verifiche di legge), anche utilizzando documenti differenti da quello del permesso di soggiorno, ma ugualmente idonei ad attestare la regolarità del soggiorno medesimo per le finalità anagrafiche”. L’ennesima occasione persa dal solito siciliano per dimostrare che rispetta la legge dello Stato e che si sente italiano. Una volta per tutte noi italiani dovremo farcene una ragione e forse sarebbe meglio riconoscere alla Sicilia la tanto auspicata indipendenza. Tolto il dente tolto il dolore.

A destra la famosa vignetta del grande Forattini che ritrae la Sicilia-Caimano.