Pareggio in zona Cesarini per l’Alessandria contro il Pisa

Alessandria (Alessandria 1 – Pisa 1) – Pareggio giusto, al “Moccagatta”, tra l’Alessandria e il Pisa. Nel match valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di serie C girone A, i mandrogni hanno acciuffato un pari che vale decisamente oro per come si stava mettendo il match.

Toscani in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con un calcio di rigore assegnato per atterramento di Birindelli da parte di Checchin in area grigia.

Poi, quando tutto lasciava presagire alla vittoria dei nerazzurri allenati da mister D’Angelo, ex allenatore dei piemontesi, al 93’ è arrivato il gol del pari ad opera di De Luca, anch’essa una rete scaturita da un calcio di rigore.

La cronaca.

Lo squalificato D’Agostino conferma il tandem d’attacco Coralli-De Luca con Bellazzini ad agire sulla trequarti. Parte ancora dalla panchina Chiarello. A centrocampo Checchin-Gatto, sulle fasce Gemignani a destra e Sartore a sinistra. In difesa Panizzi al centro affiancato da Agostinone e Prestia. In porta Cucchietti.

Meglio il Pisa nei primi minuti ma la prima, vera, occasione è di marca grigia: corner dalla destra, Coralli di testa sul secondo palo, alto sulla traversa.

Tre minuti più tardi ancora Alessandria con la punizione dal limite dell’area battuta da Bellazzini, allontana la barriera toscana.

Alla mezz’ora il vantaggio dei toscani: Checchin atterra in area Masucci, per Di Cairano è calcio di rigore e giallo per Checchin. Dal dischetto va Pesenti, tiro potente alla destra di Cucchietti che intuisce ma non può nulla: Pisa in vantaggio.

Tre minuti dopo vibranti proteste dei piemontesi per l’atterramento in area di De Luca da parte di De Vitis. Tutto regolare per l’arbitro che lascia correre.

Al 44′, sponda Alessandria, occasionissima per Prestia servito dalla sponda di Coralli, tiro deviato in angolo dalla difesa di casa. Chiude in avanti la truppa in maglia grigia, ma il primo tempo termina con il Pisa in vantaggio.

Nella ripresa Alessandria più propositiva e al 5’, sugli sviluppi di un corner, la palla arriva a Gemignani che conclude dal limite, intervento di Buschiazzo che devia con la spalla ma il braccio è aderente al corpo, l’arbitro fa cenno che è tutto regolare.

Il match tende, poi, a sedersi con le squadre che appaiono stanche e la manovra che stenta a produrre, da entrambe le parti, azioni degne di nota.

Fino a quanto, al 91’, Lisi stende De Luca in area, Di Cairano non ha dubbi ed indica il dischetto: alla battuta va lo stesso De Luca che batte Gori con palla sotto la traversa e Alessandria che raggiunge, così, il pareggio nei minuti finali.

Finisce 1-1: l’Alessandria in classifica sale a 22 punti, il Pisa a 33.

Alessandria – Pisa 1-1

Alessandria (3-4-1-2): Cucchietti; Prestia, Panizzi, Agostinone; Sartore (39’st Badan), Gatto (39’st Rocco), Checchin (20’st Gazzi), Gemignani; Bellazzini (12’st Chiarello); Coralli, De Luca. A disp.: Pop, Ponzio, Sessa, Zogkos, Delvino, Scatolino, Gerace, Sbampato. All.: Cassioli (al posto di D’Agostino, squalificato).

Pisa (3-5-2): Gori; Meroni (31’st Minesso), De Vitis (4’st Buschiazzo), Benedetti; Birindelli, Izzillo (22’st Masi), Verna, Di Quinzio, Lisi; Masucci (31’st Moscardelli), Pesenti. A disp.: D’Egidio, Kucich, Brignani, Gamarra. All.: Taddei (al posto di D’Angelo, squalificato) .

Gol: 29′ Pesenti (r); 93′ De Luca (r).

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino.

Ammoniti: Checchin (A), Coralli (A), Pesenti (P), Panizzi (A), Badan (A), Lisi (P).

Espulso: Di Quinzio (P).

Corner: 13-2.

Recupero: 1+4.