Bartalena candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Tortona

Tortona (Maria Ferrari) – Il Movimento 5 Stelle punta su Gino Bartalena come candidato alla carica di sindaco della città. È il terzo nome ufficializzato dopo Gianluca Bardone per il centro sinistra e Federico Chiodi per il centro destra.

Laureato in giurisprudenza, 79 anni, originario di Vittorio Veneto, a Tortona dal 1954, ha lavorato in Fiat, Montedison, Acerbi Veicoli Industriali, Pirelli e dal 1997 al 2001 è stato direttore generale del Comune di Prato.

Appassionato di musica e spettacolo, è l’ideatore del Festival Perosiano che compie quest’anno 23 anni.

La lista del M5S è quasi completa e la presentazione ufficiale è fissata per il 9 marzo alle 18 nella sala Romita del Municipio.