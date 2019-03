L’Alessandria batte la Pistoiese e conquista al “Mocca” tre punti che mancavano da quasi un anno

Alessandria (Alessandria 1 – Pistoiese 0) – Dopo dieci mesi l’Alessandria è tornata a prendersi tre punti al “Moccagatta”. Nel match casalingo odierno contro la Pistoiese, valido per la 29° giornata del campionato di serie C girone A, i Grigi si sono imposti per 1-0.

Decisivo il gol di De Luca al 37’ del primo ma nei complessivi 90’ i mandrogni di occasioni ne hanno comunque avute altre per render più ampia la vittoria.

Insomma, tre punti che sono una bella iniezione di fiducia per una squadra che, adesso, può guardare con più serenità alle prossime sfide.

Per quanto concerne la cronaca, Alessandria subito aggressiva fin dai primi minuti.

La prima occasione della gara capita a Prestia che di testa impegna la difesa toscana. Al 7’ tiro da lontano di Santini che termina di poco a lato.

Al 9’, sugli sviluppi di un corner, ci provano sia De Luca che Prestia ma senza successo.

Al 25’ gol annullato a De Luca che insacca una palla precedentemente respinta dal portiere Pagnini su tiro di Bellazzini.

Al 37’ il forcing dei mandrogni è premiato con il gol: azione sul fronte sinistro dei grigi, Bellazzini imbecca De Luca che di sinistro insacca battendo Pagnini.

Nel secondo tempo i padroni di casa ricominciano a macinare gioco ed è ancora Bellazzini dopo pochi minuti a impegnare Pagnini con un sinistro a giro.

Mister Colombo passa, poi, ad una difesa a quattro cercando di proteggere il più possibile le incursioni degli arancioni toscani.

Nel finale Pistoiese a trazione decisamente anteriore con ben quattro attaccanti schierati da mister Asta ma la difesa grigia regge e, al triplice fischio, i ragazzi allenati da mister Colombo possono esultare.

In classifica l’Alessandria sale a quota 30 punti e si avvicina alla zona playoff.

Nel prossimo incontro, sabato 9 marzo, Grigi impegnati sul terreno della Carrarese con fischio d’inizio alle 14,30.

Alessandria – Pistoiese 1-0

Alessandria (3-5-2): Pop; Prestia, Gazzi, Panizzi; Gemignani (46’st Gerace), Checchin, Maltese, Badan (22’st Delvino); Bellazzini; De Luca, Santini (20’st Akkamadu). A disp.: Scatolini, Sessa, Zogkos, Sartore, Sbampato, Rocco. All.: Colombo.

Pistoiese (3-5-1-1): Pagnini; El Kaouakibi, Ceccarelli, Terigi (1’st Cagnano); Regoli (41’st Sallustio), Luperini (33’st Cellini), Vitiello (7’st Tartaglione), Petermann, Lllamas (1’st Forte); Fanucchi; Momenté. A disp.: Meli, Romagnoli. All.: Asta.

Gol: pt 37′ De Luca.

Arbitro: Pasciuta di Ravenna.

Ammoniti: Checchin (A), Regoli (P), Panizzi (P), Delvino (P), Gemignani (P), Maltese (P), Cagnano (P).

Espulsi: Panizzi (A).

Corner: 11-2.

Recuperi: 1+3.