Blackout e aiuti bruciati: la stampa Usa smaschera Guaidò

Libre – Aiuti umanitari per il Venezuela bruciati oltre confine: non da Maduro, ma dal rivale Guaidò, con l’obiettivo di incolpare il governo di Caracas. È la stampa Usa ad accusare lo stesso Guaidò (e Washington) sia per la distruzione degli aiuti che per il drammatico blackout inflitto al Venezuela, con almeno 14 pazienti deceduti negli ospedali. Le denunce del “New York Times” e di “Forbes”, scrive Gennaro Carotenuto sul suo blog, attestano che in Venezuela la guerra è già cominciata, e che le false notizie dominano incontrastate la costruzione dell’opinione pubblica. “Le guerre di nuova generazione fanno morti come e più di quelle che si combatterono con la clava, la balestra o il fucile Chassepot – scrive Carotenuto -. Rispetto alla gravità del blackout in Venezuela, ai media italiani è piaciuto a scatola chiusa sposare la tesi dell’inettitudine chavista, dato che i chavisti sono per definizione tutti incapaci, sanguinari e corrotti. Al contrario – scrive ancora Carotenuto -, vari media statunitensi hanno preso molto sul serio e considerano credibile che il blackout in Venezuela sia stato causato da un cyber-attacco informatico Usa. Se così fosse, saremmo di fronte a un atto di guerra, nell’ambito di un conflitto di quarta generazione. Tanto per chiarire – conclude il blogger napoletano –, se fossero stati gli hacker russi, parleremmo di terrorismo”.